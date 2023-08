Athlétisme – La Suisse disqualifiée en finale du relais 4x100 aux Mondiaux À cause d’un mauvais passage de témoin, les Suissesses n’ont pu jouer leur chance en finale, samedi à Budapest. Yves Desplands

Natacha Kouni et Salomé Kora ont raté leur relais. DR

Le relais des Suissesses sur la 4x100m aux championnats du monde de Budapest, en Hongrie, a pris la 7e place et dernière place de la finale, avec un temps de 43’’24, mais a été disqualifié après la course pour un passage de témoin hors zone.

Natacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et Melissa Gutschmidt ont raté leur finale à cause de ce passage de témoin raté lors du premier relais entre Kouni et Kora, les deux coureuses sortant de la zone de près d’un mètre.

Devant, les Américaines n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, réalisant le 3e temps de l’histoire et le record des championnats en 41’’03.

La Jamaïque a pris la deuxième place (41’’21) et la Grande-Bretagne la troisième (41’’97). Favorites pour le podium, les Ivoiriennes n’ont pas terminé après une chute lors d’un relais.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

