Athlétisme – Nina Kennedy remporte le City Event, Angelica Moser 4e Dans le hall de la gare, la Zurichoise (4,66m) a pris le 4e rang de l’épreuve du saut à la perche du Weltklasse. La victoire est revenue à la championne du monde australienne Nina Kennedy (4,91m). Yves Desplands

Nina Kennedy s’est imposée dans le hall de la gare de Zurich. AFP

Comme c’est le cas depuis quelques années, le meeting Ligue de diamant de Zurich, qui aura lieu jeudi, a commencé par un City Event, dans la gare, avec le saut à la perche dames, ce mercredi. Tout juste revenues des Mondiaux de Budapest, les perchistes ont donné le meilleur pour impressionner les spectateurs. Cinquième en Hongrie la semaine dernière, Angelica Moser a pris une très belle quatrième place dans cette pré-épreuve du Weltklasse. Avec un saut à 4,66m passé à son deuxième essai, la Zurichoise a rivalisé avec les meilleures, même si elle avait fait mieux aux Mondiaux en passant une barre à 4,75m (son record personnel).



"Ces derniers jours ont été très éprouvants sur le plan émotionnel après les Mondiaux. Ici à Zurich, c'est un concours qui me tient à cœur et je remercie les personnes qui sont venues m'encourager", a réagi la Suissesse au micro de la SRF après sa performance.



Record du meeting

Devant, les deux championnes du monde en titre, l’Australienne Nina Kennedy et l’Américaine Katie Moon, ont bataillé avec l’Américaine Sandi Morris pour se partager les trois premières places. Finalement, c’est Kennedy qui s’est imposée avec un saut à 4,91m (record personnel et record du meeting), devant Moon (4,81m) et Morris (4,76m).

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

