Athlétisme – Kambundji et Frey éliminées en demi-finales aux Mondiaux Les deux Suissesses ont manqué le dernier obstacle avant la finale du 100m à Budapest. La Bernoise est néanmoins satisfaite de sa performance. Yves Desplands

Sha’Carri Richardson à g.) et Mujinga Kambundji, lundi à Budapest. AFP

Mujinga Kambundji n’a pas réussi à se qualifier, lundi soir, pour la finale du 100m aux championnats du monde de Budapest, en Hongrie. La Bernoise de 31 ans a terminé cinquième de sa demi-finale avec un temps de 11’’04, soit sa meilleure performance de la saison, malheureusement insuffisant pour disputer les médailles parmi les huit meilleures du monde.

Pour la médaillée d’argent aux Européens de Munich l’an dernier, cette élimination est une déception. Perturbée dans sa préparation par des problèmes au pied, Kambundji est néanmoins montée en puissance dans ces Mondiaux. Qualifiée pour les demi-finales avec un 11’’08, la cinquième des derniers Mondiaux à Eugene (USA) a réussi à s’améliorer dans sa demie.

Au micro de la RTS, après la course, Kambundji était satisfaite de sa performance: «Avec cette préparation, c’est quand même pas mal d’être si proche de la finale, ça donne confiance. Je suis assez contente de ma performance. Je ne sens plus trop mon pied, un peu le matin quand je me lève. Mais, surtout, le problème sort de ma tête et j’y pense de moins en moins. C’est positif».

C’est la Jamaïcaine Sherika Jackson qui a réalisé le meilleur temps des demies (10’’79), devant l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10’’79) et l’Américaine Sha’Carri Richardson (10’’84).

L’autre Suissesse engagée dans ces demies, Géraldine Frey, a, elle, terminé dernière de la dernière série en 11’28.

