«Cancel culture» au Canada – Astérix, Tintin et Pocahontas brûlés car jugés offensants pour les autochtones Des écoles de l’Ontario ont détruit des milliers de livres accusés de véhiculer des clichés sur les peuples amérindiens. Une décision qui provoque un tollé au Canada. Lou Fritel, Le Figaro (LENA)

Le livre «Pocahontas», tiré du dessin animé de Disney, a été retiré des bibliothèques de 30 écoles francophones de l’Ontario. Son héroïne serait «une représentation fantasmée de la femme autochtone». Disney

Dans le sud-ouest de l’Ontario, près de 5000 livres jeunesse ont été détruits, dans un «geste de réconciliation» avec les autochtones, rapportent nos confrères de Radio-Canada. Les ouvrages, supprimés des bibliothèques, ont été tout bonnement jetés, enterrés, voire brûlés, sous l’égide du conseil scolaire catholique Providence, qui regroupe 30 écoles francophones dans la région.

Des autodafés - baptisés «cérémonies de purification par les flammes» pour l’occasion - auraient notamment été perpétrés en 2019 «dans un but éducatif», comme en atteste une vidéo destinée aux élèves et mise en ligne par ledit conseil. Les cendres du brasier ont ensuite été enterrées, afin de servir d’engrais pour planter un arbre et «tourner du négatif en positif».