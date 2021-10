Décryptage – Astérix part en mission dans le froid Dans son nouvel album, le petit Gaulois rejoint un territoire imaginaire situé à l’est de l’Europe. Philippe Muri

Disponible depuis ce jeudi 21 octobre, le nouvel album d’Astérix est édité à deux millions d’exemplaires en français, cinq millions au total. Ed. Albert-René

Par Toutatis! Vers quelle destination lointaine Astérix s’est-il lancé dans son 39e album, publié un an et demi après la disparition d’Albert Uderzo, et disponible depuis le 21 octobre? La réponse ne saute pas aux yeux en feuilletant ce nouvel opus édité à deux millions d’exemplaires en français, cinq millions au total. Respectant l’alternance entre une histoire au village gaulois et une aventure à l’extérieur, les repreneurs de la série, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, envoient leur personnage à l’est de l’Europe. Grosso modo dans une zone située entre la Russie, la Mongolie et le Kazakhstan.