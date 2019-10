Astérix fête ses 60 ans avec une ado!

La parution d’un nouvel Astérix n’est pas une mince affaire, et quand elle coïncide avec le 60e anniversaire du petit teigneux devenu héros national et de son compagnon-qui-n’est-pas-gros, ça tourne à l’événement: le groupe Hachette dévoilait lundi la couverture du 38e album avec les précautions dues à un secret d’État.

Dans l’univers très masculin de Goscinny et Uderzo, les deux auteurs qui ont pris le relais depuis quatre albums, Jean-Yves Ferri (textes) et Didier Conrad (dessins), se sont choisi cette fois-ci une héroïne. Elle s’appelle Adrénaline, c’est une adolescente, avec tout le charmant caractère que cela peut supposer, qui vient semer la pagaille au village. «À vrai dire, ma première idée était une aventure autour de Vercingétorix, car on l’oublie souvent mais il est vivant et prisonnier à Rome à l’époque d’Astérix. Toutefois, bâtir une histoire dont le dénouement serait censé changer l’Histoire, c’est trop délicat. Alors j’ai eu l’idée de sa fille… Là, on était libres.»

C’est l’occasion avec Selfix, le fils du forgeron, et Polinix, celui du poissonnier, de plonger dans les affres de l’adolescence et du jeunisme, avec des mises en abyme anachroniques dans la pure tradition d’Astérix. Rires garantis? On en jugera dans dix jours. Pour le groupe Hachette, derrière les sourires l’enjeu est très sérieux: 2 millions d’exemplaires sont tirés en français, 5 millions à l’international, dans quinze traductions. Le petit teigneux, c’est du gros business.