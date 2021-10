Quand on lui demandait les raisons du succès d’Astérix, Albert Uderzo prenait volontiers l’air étonné. «Je suis aussi incapable de donner la recette de ce phénomène que de révéler celle de la potion magique», répétait-il à qui voulait l’entendre. Disparu le 24 mars 2020, le dessinateur du petit Gaulois sourirait sûrement en considérant le tirage astronomique du nouvel opus consacré à son héros. Cinq millions d’exemplaires, dont deux millions à destination des pays francophones: disponible depuis jeudi et signé des repreneurs Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, «Astérix et le griffon» enfonce les prix littéraires autant que les best-sellers de tout poil, de Lévy à Musso en passant par Joël Dicker.

Abo Décryptage Astérix part en mission dans le froid Soixante-deux ans après sa création, Astérix ne s’est pas démodé, parvenant à renouveler son lectorat. Un concept plutôt rare dans la bande dessinée et la littérature populaire. Le génie de Goscinny et Uderzo, créateurs inspirés, n’explique pas tout. Phénomène culturel et sociologique salué comme tel dès le milieu des années 60, Astérix tient aussi du phénomène éditorial minutieusement orchestré. Prudent, l’éditeur Georges Dargaud n’avait imprimé que 6000 exemplaires de la première aventure, «Astérix le Gaulois», en 1959. Très vite, il comprendra le potentiel de la série et la valorisera à travers d’autres médias que le livre. Disques, adaptations radio et cinéma vont rapidement donner à nos Gaulois une stature internationale. Devenu une machine à cash, Astérix s’apparente aujourd’hui à une vaste opération commerciale, au-delà de ses qualités intrinsèques. Le battage médiatique pour le nouvel album a débuté en janvier. Et s’est poursuivi tout au long de l’année à travers des exclusivités, des podcasts et récemment une application en forme de jeu vidéo. La voilà, la vraie potion magique. Magique mais plus si mystérieuse finalement.

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». @phimuri

