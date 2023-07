La loi sur l’assurance maladie LAMal a été acceptée par le peuple en 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Elle répondait à divers principes: l’obligation d’assurance pour toutes et tous, la solidarité, la maîtrise des coûts et le respect de la concurrence. C’est la première fois dans l’histoire de notre législation sociale que ce principe de concurrence était introduit, censé selon le parlement faire baisser l’ensemble des coûts.

Cela a été et c’est encore un échec total. D’abord parce qu’il est vain d’introduire le principe d’une concurrence dans la gestion d’un système d’assurance maladie, d’ailleurs obligatoire, qui perçoit des primes per capita différentes selon les classes d’âge, les cantons ou les régions, mais qui donne pourtant accès aux mêmes prestations partout.

De surcroît, la législation sur l’assurance maladie a laissé de très grandes marges de manœuvre aux assureurs pour développer et multiplier ces dernières années de nombreux contrôles administratifs propres, selon eux, à endiguer l’augmentation des coûts de la santé. Si ces contrôles s’avèrent nécessaires, pour une partie d’entre eux, ils imposent aux professionnels de santé un temps considérable consacré à du travail administratif alors qu’une partie de ce temps devrait être consacrée au dialogue avec le patient.

Ce système, complexe, impose aux ménages, année après année, des augmentations de primes dont le volume devient insupportable.

Il est temps dès lors de repenser ce système et de faire preuve d’audace et d’innovation.

Malgré les échecs successifs qu’elle a connus ces dernières années, la question d’une caisse unique et publique garantissant une assurance maladie de base sociale doit être posée à nouveau. Une caisse publique et unique sur le modèle de la Suva permettrait une gestion totalement transparente et, d’autre part, assurerait la mutualisation des réserves. Ces dernières, détenues et gérées par les seuls assureurs – alors qu’elles appartiennent aux assurés –, se montent à plus de 11 milliards, soit plus du double de ce qui est exigé par les dispositions légales fédérales. Cette mutualisation des réserves permettrait en outre d’éviter que chaque année près de 100’000 assurés quittent leur assureur pour des raisons de coûts, engendrant ainsi des frais administratifs de plus de 225 millions de francs, complètement inutiles.

Dans les années 80, l’introduction d’une assurance accident obligatoire avait fait hurler tant les assureurs que les professionnels de santé. Or, quarante ans plus tard, on constate que ce système fonctionne à la satisfaction de tous. Les assureurs, quant à eux, pourraient, comme dans le système de l’assurance accident, continuer à pratiquer l’assurance complémentaire laissant ainsi la possibilité aux assurés de garder la liberté de choix de leurs praticiens.

Il s’agirait d’une refonte totale, propre à soulever de nombreuses oppositions, certes, mais nécessaire et plus efficace que les petites touches de modification proposées en période électorale.

Jean-Marc Guinchard Député du Centre au Grand Conseil.

