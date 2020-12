Assurances complémentaires – Assura augmente certaines primes La caisse supprime la prime inchangée à vie pour les assurés qui ont contracté des complémentaires pour hospitalisation jusqu’en 2012. Environ 50’000 personnes sont concernées. Ivan Radja

La caisse maladie a sous-évalué les coûts d’hospitalisation, selon la FINMA. KEYSTONE

Près de 50’000 personnes ont reçu un courrier peu agréable de la caisse maladie Assura, révèle mercredi le magazine «Bilan». Les primes d’assurances complémentaires hospitalisation Optima, Optima Plus, Priveco, Priveco Plus et Ultra seront revues à la hausse dès le 1er janvier. Cette mesure concerne les assurés qui les avaient contractées jusqu’en 2012. L’attractivité résidait alors dans le fait que la prime restait inchangée, à vie, ce que l’on appelle la garantie de l’âge d’entrée.

Jusqu’à 60% d’augmentation

Cette offre n’existe plus depuis huit ans, et ne concerne donc pas les assurés qui ont signé depuis, sous le régime de primes progressives. Cette hausse, précise Assura, est de 46 francs, mais peut atteindre 70 fr. selon l’âge du client et le type d’assurance. Ce qui peut, dans certains cas, se traduire par un renchérissement de 60% des cotisations, souligne «Bilan».

«Nous consacrons de nouveaux montants significatifs pour financer l’ensemble des prestations couvertes, et demandons la participation des assurés concernés.» Karin Devalte, porte-parole d’Assura

Selon la porte-parole d’Assura Karin Devalte, le tarif de ces assurances n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des prestations. En clair, les besoins s’accroissent en prenant de l’âge et l’augmentation des frais d’hospitalisation ne peut plus être couverte par un système de prime fixe. «Aujourd’hui, nous consacrons de nouveaux montants significatifs pour financer l’ensemble des prestations couvertes, et demandons la participation des assurés concernés via une augmentation des tarifs», précise-t-elle dans «Bilan».

Provisions insuffisantes

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a donné son feu vert aux nouvelles primes, car «un nouveau calcul des provisions de vieillesse chez Assura a révélé que les provisions étaient insuffisantes, parce que Assura a supposé de futurs coûts trop faibles», explique dans le magazine économique son porte-parole Vinzenz Mathys. Toutefois, elle demande que la caisse maladie renforce les provisions de vieillesse afin d’assurer le respect de ses engagements.

Futures hausses possibles

Aux clients qui acceptent de s’acquitter des nouvelles primes, Assura précise que ces assurances hospitalisation restent «très compétitives» par rapport aux autres offres du marché. Elle avertit cependant que de nouvelles adaptations tarifaires seront introduites en cas de hausse des frais d’hospitalisation.