Football – Assemblée de la SFL: il n’y aura pas de play-off Les délégués des clubs de Super League et de Challenge League ont changé d’avis et préféré la formule écossaise. André Boschetti

La pression exercée par les fans avec l’appui d’Andy Egli a sans doute joué un grand rôle et incité le FC Bâle à changer d’avis. Un retournement décisif qui a signifié l’abandon des play-off. keystone-sda.ch

Les vingt clubs qui composent la Swiss Football League ont tourné leur veste, ce vendredi matin à Berne. Alors qu’ils avaient opté pour les play-off cet été, ils ont finalement adopté à une courte majorité la formule écossaise proposée par le FC Zurich.

Dès la saison 2023-2024, les douze clubs de Super League disputeront donc trois tours complets (33 matches) puis cinq rencontres supplémentaires entre les meilleurs pour les six équipes classées entre le 1er et le 6e rang et entre les six moins bien classés pour ceux qui figureront entre la 7e et la 12e place après 33 matches.

Un changement dû au revirement de dernière minute opéré par le FC Bâle. (développement suit)

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.