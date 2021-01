Hockey sur glace – Asselin retarde la naissance de son enfant pour rejoindre les Aigles Prêté par le HC Sierre à Genève-Servette, l’ailier droit québécois a vraiment envie de disputer son premier match de National League. Emmanuel Favre

Guillaume Asselin (à gauche) est dominant avec Sierre depuis le début de la saison 2020-2021. Justine Eyer (HC Sierre)

Deuxième meilleur compteur du championnat de Swiss League avec le HC Sierre (27 matches, 43 points dont 16 buts), Guillaume Asselin (28 ans) donnera ses premiers coups de patins en National League vendredi. Alors qu’il est confronté aux suspensions de ses Suédois Henrik Tömmernes et Linus Omark, Genève-Servette a obtenu le prêt de l’ailier droit québécois le temps d’un match contre les ZSC Lions.

Un fait est acquis: l’attaquant, qui avait participé à des camps d’entraînement du Canadien de Montréal et des Sénateurs d’Ottawa en NHL, ne débarquera pas aux Vernets dans le seul but d’y remplir un maillot. «Jeudi matin, lorsque Christophe Fellay, le directeur sportif du HCS, m’a appelé, je ne m’attendais vraiment pas à une telle nouvelle», explique le No 38 de Graben. Pour lui, en 2021, Noël est tombé un 14 janvier.

‹‹Ma femme a appelé le docteur pour repousser l’accouchement à lundi prochain›› Guillaume Asselin, attaquant du HC Sierre prêté à Genève-Servette

La preuve tient dans son récit: «Catherine, mon épouse, est sur le point d’accoucher de notre premier enfant. Le terme était prévu le 28 janvier. Mais, comme le bébé est déjà bien gros, nous devons provoquer la mise en monde. Nous avions pris rendez-vous pour entamer le processus vendredi. Mais, après le coup de téléphone de Christophe, ma femme a appelé le docteur pour repousser l’accouchement à lundi prochain.»

Guillaume et Catherine Asselin se sont mariés à Québec durant l’été 2020. Facebook Guillaume Asselin

Guillaume Asselin nous l’avait murmuré en début de saison 2020-2021 après un entraînement: secrètement, il espérait obtenir la chance de se faire valoir dans la plus haute catégorie de jeu helvétique. «Quand on est un compétiteur, on a toujours envie de défier les meilleurs.»

‹J’assumerai le rôle qu’on me confiera et ne me fais aucun souci pour mon intégration›› Guillaume Asselin, qui jouera avec Genève-Servette vendredi

Attaquant rapide, doté de mains de tricoteur, qui ne rechigne pas à accomplir des tâches défensives, le double champion de Slovaquie a rejoint Genève jeudi après-midi, passera la nuit à l’hôtel avant de prendre part au warm up vendredi matin. «Je ne me prends pas la tête, j’assumerai le rôle qu’on me confiera et ne me fais aucun souci pour mon intégration. Depuis le début de ma carrière, j’ai acquis pas mal d’expérience en matière de changement de vestiaires (rires) et j’ai eu la chance de côtoyer de grands joueurs.»

Il y a dix ans, Asselin évoluait sur le même trio que Charles Hudon, aujourd’hui à Lausanne, avec les Saguenéens de Chicoutimi. Un regret de ne pas effectuer son baptême en National League contre le LHC et son «chum»? «Pas du tout! L’essentiel, c’est de pouvoir faire partie du show, peu importe qui il y a en face.»