Assaut du Capitole – 17 ans de prison pour le meneur d’un groupe d’extrême droite Deux ans après les faits, Joseph Biggs a reçu la deuxième peine la plus lourde dans ce dossier judiciaire.

Norm Pattis, avocat de Proud Boy Joseph Biggs, quitte le tribunal de district des États-Unis après que le jury a rendu son verdict dans le procès de conspiration des Proud Boys. Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un des dirigeants du groupe d’extrême droite américain Proud Boys a été condamné jeudi à 17 ans de prison pour son rôle dans l’assaut contre le Capitole, siège du Congrès, le 6 janvier 2021 à Washington.

Les procureurs avaient réclamé 33 ans de prison contre Joseph Biggs, ancien militaire qui a servi en Irak et en Afghanistan et a conduit quelque 200 membres des Proud Boys au Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d’y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain sortant Donald Trump. Il s’agit de la deuxième peine la plus lourde prononcée par la justice américaine dans ce dossier.

AFP

