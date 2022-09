Michelle Bachelet se réveille tard, trop tard. Mercredi, quelques minutes avant la fin de son mandat de haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Chilienne publiait son tant attendu rapport sur la situation des Ouïgours après une visite plus que controversée en Chine.

Sur un autre dossier, elle a attendu le dernier instant pour se positionner: le cas de Julian Assange, enfermé dans une prison de haute sécurité de Londres dans l’attente de son extradition. En juin, la ministre de l’Intérieur britannique a fini par valider l’autorisation d’extradition vers les États-Unis où Assange est poursuivi pour espionnage et risque une peine de 175 ans de prison. D’ultimes recours ont été lancés par les avocats du fondateur de WikiLeaks pour sauver Assange d’un sort funeste.

L’Australien, qui en publiant des centaines de milliers de documents classifiés a révélé des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan, est la victime d’un monumental jeu de pression. Très affaibli par une vie en isolement depuis dix ans, l’homme est enfermé au mépris du droit. Mais on veut le faire taire, définitivement. Assange doit servir d’exemple. Les journalistes trop curieux, ne respectant pas les sigles top secret, sauront ce qui les attend. Peu importe que les informations divulguées soient d’un intérêt public majeur comme le furent celles publiées par Assange. On veut criminaliser le journalisme d’investigation, ce qui revient à entailler profondément la démocratie. Sans une presse libre, il n’y a pas de démocratie.

Refrain rabâché, diront les cyniques. Encore faut-il que cette évidence soit comprise et entendue. Que la Russie ou la Chine restent sourdes à ces questions n’a rien d’étonnant vu la nature de leur régime. Mais force est de constater qu’aussi bien les États-Unis que la Grande-Bretagne s’enferrent également dans le déni. Rien ne pourra les faire bouger sinon la pression de l’opinion publique, des gouvernements et des organisations internationales. La société civile et les médias, lents au démarrage, se mobilisent. Ce sont leurs libertés qui sont en jeu. Gouvernements et organisations internationales en revanche restent inertes ou presque.

Pour la haut-commissaire aux droits de l’homme, monter au front pour Assange constituait une obligation. Surtout qu’elle avait tous les éléments en mains. Nils Melzer, rapporteur spécial sur la torture de l’ONU, a documenté le cas Assange dans ses moindres détails, réalisant une enquête de fond qu’il vient de publier sous forme de livre. En dépit de ses demandes réitérées, Michelle Bachelet n’a jamais voulu le recevoir pour discuter du cas d’Assange où les abus pourtant crèvent les yeux. Elle a corrigé le tir à la dernière minute. Après avoir reçu la semaine dernière à Genève l’épouse d’Assange et son avocat principal Baltasar Garzon, elle s’est enfin fendue d’une déclaration: «L’éventuelle extradition d’Assange (…) suscite des préoccupations pour la liberté de la presse et de possibles effets paralysants pour le journalisme d’investigation (…).» Le service minimum, tard, trop tard.

Et que font les gouvernements? Apparemment rien. En tout cas rien de visible ou qui porte des fruits. La conseillère fédérale Sommaruga a prononcé un discours remarquable et très engagé en faveur de la liberté de la presse à l’occasion de la récente venue à Genève des deux journalistes Nobel de la paix. Si elle pense ce qu’elle dit, elle a compris que la liberté d’Assange est devenue consubstantielle à la liberté de la presse dans le monde. Et elle devrait s’impliquer au-delà du discours. Il faut des actes.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste Directeur exécutif du Club suisse de la presse DR

