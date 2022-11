Structures d’accueil débordées à Genève – Asile: «À la fin du mois, il ne restera que 54 places d’hébergement» Genève fait face à une grave crise de l’hébergement des requérants d’asile. Thierry Apothéloz et Christophe Girod tirent la sonnette d’alarme. Eric Budry

Thierry Apothéloz, le responsable du Département de la cohésion sociale, et Christophe Girod, le directeur de l’Hospice général, se disent prêts à envisager toutes les solutions pour créer de nouveaux lieux d’hébergement à Genève. FRANK MENTHA

Le conseiller d’État Thierry Apothéloz et Christophe Girod, le directeur général de l’Hospice général, sont inquiets: à très court terme, Genève ne parviendra plus à héberger les nouveaux demandeurs d’asile. Ils ont posé sur la table toutes les options envisageables pour créer de nouvelles places et confient à la «Tribune de Genève» leur malaise et leur espoir. À la fin de ce mois, seules 54 places seront encore libres.