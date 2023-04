La rencontre – Asia Argento, le cinéma retrouvé Rattrapée par un passé douloureux, celle qui fut l’une des premières à dénoncer Harvey Weinstein est aujourd’hui apaisée. Elle a tourné dans un film suisse, «Seule», qu’elle a envie de défendre et qui lui a redonné confiance en elle. Pascal Gavillet

Asia Argento en 2021: «Je crois à la prédestination. Mais je pense qu’on peut changer son destin.» AFP

Souffrance et gloire. Asia Argento aura connu des hauts et des bas. Star très jeune, en jouant dans les films de son père, Dario, puis réalisatrice prometteuse. Elle fut enfin l’une de celles qui dénonça le modus operandi de Harvey Weinstein, qui a abusé de centaines d’actrices. Aujourd’hui, elle est à l’affiche d’un film majoritairement suisse, «Seule», et donne volontiers de son temps pour parler de tout.