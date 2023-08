Arts de la scène – La Genevoise Cindy Van Acker reçoit l’Anneau Hans Reinhart Le grand prix, doté de 100’000 francs, revient à la chorégraphe et danseuse d’origine belge installée à Genève.

Cindy Van Acker, chorégraphe et danseuse installée à Genève. FLORIAN CELLA

Le Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart 2023, doté de 100’000 francs, est décerné à Cindy Van Acker, la chorégraphe et danseuse d’origine belge installée à Genève. Neuf prix des arts de la scène ont aussi été décernés, dont deux en Suisse romande.

Cindy Van Acker, 52 ans, est l’une des chorégraphes majeures de Suisse, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué. La semaine dernière, l’artiste avait déjà reçu le Prix culturel Leenaards 2023, doté de 30’000 francs.

À la Biennale de théâtre de Venise

Le parcours de Cindy Van Acker est marqué notamment par ses rencontres, comme celle avec le metteur en scène Romeo Castellucci. Il l’avait invitée en 2005 à représenter la Suisse à la Biennale de théâtre de Venise: elle y avait présenté son solo «Corps 00:00».

Cette performance à Venise a marqué le début de sa carrière internationale comme celui d’une collaboration avec le metteur en scène italien qui dure toujours. En 2008, elle avait assuré la chorégraphie d’«Inferno», une pièce de Romeo Castellucci, qui a fait l’ouverture du Festival d’Avignon, dans la Cour du Palais des Papes.

De nombreux opéras ont suivi sur les scènes européennes à Bruxelles, Paris, Munich ou Salzbourg. Elle a aussi créé d’autres chorégraphies pour de grands ensembles pour le Ballet Junior de Genève, l’école P.A.R.T.S de Bruxelles ou le Ballet du Grand Théâtre de Genève.

Ses productions lui ont déjà valu deux Prix suisses de danse, en 2013 avec «Diffraction» et en 2019 pour «Speechless Voices». Elle avait rejoint en 1991 à l’âge de 20 ans le Ballet du Grand Théâtre de Genève, où elle a fondé dix ans plus tard, en 2002, la compagnie Greffe.

Romandes à l’honneur

L’OFC décerne également neuf Prix suisses des arts de la scène, doté de 40’000 francs chacun. Deux prix vont à trois Romandes: la comédienne, autrice et metteuse en scène, Rébecca Balestra, une Genevoise de 35 ans, qui s’est récemment essayée avec succès à l’exercice du stand-up.

Le second prix romand revient à Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Hernandez, qui dirigent ensemble, depuis 2018, le Grütli, le centre de production et de diffusion des arts vivants à Genève.

Parmi les lauréats figure également une Tessinoise. Tiziana Conte promeut depuis plusieurs années la danse contemporaine au sud des Alpes, en organisant des événements tels que la Fête de la danse dans son canton.

Du côté alémanique, six artistes sont primés: le comédien grison Bruno Cathomas, qui rejoindra l’an prochain la troupe du Burgtheater de Vienne; la comédienne bernoise d’origine sud-africaine, Ntando Cele; le directeur de théâtre et de festival, Sandro Lunin (ZH); le cirque argovien Circus Monti; le chorégraphe et performeur new yorkais Jeremy Nedd, qui vit à Bâle et les Jeux de Tell d’Altdorf (UR).

Prix remis à Lugano

Un spectacle de danse et un spectacle de théâtre ont également été récompensés, tous deux assortis de 25’000 francs. Il s’agit de «Blast!» de Ruth Childs, danseuse et performeuse anglo-américaine installée à Genève et petite-fille de la célèbre chorégraphe américaine Lucinda Childs.

Pour le théâtre, c’est «Eveline Widmer Schlumpf (EWS) – le seul thriller politique de Suisse», une production du Theater Neumarkt mise en scène par les Zurichois Piet Baumgartner et Julia Reichert.

Enfin, le prix June Johnson pour les nouveaux venus, doté de 25’000 francs, est attribué au Vaudois Marc Oosterhooff, qui a fondé la Cie Moost en 2017. «Un clown, un poète, un explorateur des dernières choses analogiques, quelque part entre désastre et magie2, dit de lui Ursula Frauchiger de la Fondation Stanley Thomas Johnson.

La cérémonie de remise des prix aura lieu au LAC de Lugano le 6 octobre, dans le cadre du Festival international du théâtre et de la scène contemporaine (FIT), en présence du président de la Confédération Alain Berset. La soirée sera diffusée en streaming sur le site de l’OFC www.schweizerkulturpreise.ch.

ATS

