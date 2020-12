Leur goût de l’autonomie les porte plutôt au silence. Mais éreintés par huit mois de crise sanitaire et de fermetures répétées des lieux d’exposition, les artistes visuels genevois ont écrit leur détresse au Canton. Alors que la Confédération a libéré des aides financières considérables pour la culture, beaucoup de plasticiens n’y ont pas droit, leur pratique n’étant encadrée par aucun statut juridique.

Sans contrats ni fiches de salaire, ces créateurs ne rentrent dans aucune de ces cases si chères à l’administration. Ils demandent donc que l’État adapte les critères d’attribution des soutiens afin de pouvoir en bénéficier.

Si les édiles genevois sont à l’écoute, ils semblent aussi à court d’idées. Certes, le Canton a débloqué 20’000 francs pour aider les artistes visuels à se fédérer sous l’égide d’une faîtière; cela relève du symbole et aucune autre mesure concrète n’a vu le jour. Or, des solutions existent. À l’instar du Valais, l’État de Vaud a annoncé vendredi son intention d’accorder aux plasticiens des centaines de bourses de recherche et de développement – pour 3 millions de francs – et la Ville de Lausanne vient d’acquérir 56 œuvres d’artistes locaux.

Habitués à vivre de peu, les acteurs des arts visuels ne réclament pas la lune, mais une survie digne. Leur cri exige de toute la société de repenser la place qu’elle leur accorde. Qu’ils créent beauté et émotion, revisitent le savoir établi, contestent ou militent, les artistes s’inscrivent dans un récit millénaire. C’est un devoir que de les sortir de l’angle mort.