Football – Arthur Cabral quitte Bâle pour la Fiorentina Le meilleur joueur de Super League a signé en Serie A samedi. Le transfert est estimé à 16,5 millions de francs. Sport-Center

Arthur Cabral aura inscrit 65 buts sous le maillot du FC Bâle, qu’il a rejoint à l’été 2019. Lafargue

Le meilleur joueur de Super League quitte la Suisse. Honoré jeudi par la Swiss Football League, Arthur Cabral s’apprête à démontrer son talent dans un grand championnat européen. C’est à la Fiorentina, en Serie A, que le Brésilien s’est engagé samedi, pour un montant estimé à environ 16,5 millions de francs.

Arrivé à Bâle à l’été 2019 en provenance de Palmeiras, Cabral a très vite fait preuve de ses qualités de buteur dans le championnat suisse. En 106 matches sous les couleurs rhénanes, il aura inscrit la bagatelle de 65 buts, toutes compétitions confondues. Cette saison, il avait véritablement explosé, avec 27 buts en 31 rencontres. Au point d’attirer l’attention de Tite, le sélectionneur brésilien, qui l’avait sélectionné une première fois en équipe nationale l’automne dernier.

«Je remercie le club et les fans, pour ce que j’ai vécu à Bâle. J’ai toujours eu des rêves et des objectifs, mais je n’aurais jamais imaginé que ce soit aussi dur de les quitter. Je me souviendrai pendant toute ma vie des beaux moments vécus et je porterai toujours le FCB dans mon cœur», a lâché le joueur, cité dans le communiqué diffusé par le club bâlois.

Âgé de 23 ans, Cabral s’apprête à relever un tout autre défi. À la Fiorentina, il aura la lourde tâche de faire oublier Dusan Vlahovic, lequel s’est engagé vendredi avec la Juventus.

