Cycle «Passions anglaises» – Arte fréquente chic et choc tout l’été La chaîne ressort ses plus aristocratiques séries. Des chambres de bonnes aux salons mondains, ça va jaser. Cécile Lecoultre

«Maîtres et valets», l’ancêtre de la série «Dowton Abbey», une production BBC à découvrir sur Arte en deux saisons datées de 2010. DR

Tout l’été, Arte file à l’anglaise avec un cycle de séries dédiées à la bonne société british d’antan. Des adaptations du type «Orgueil et préjugés» et autre «Raison et sentiments» situées dans la haute société du XIXe siècle, aux valses orchestrées dans les années 1930 de «Maîtres et valets», la période enchante. L’aristocratie fascine encore. Ainsi du triomphe réservé à «La chronique des Brigderton». La fantaisie ricaine et ses extensions annoncent une saison 3 à l’automne, après avoir fait flamber un audimat que «The Crown» semblait s’être réservé.