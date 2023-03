Art contemporain – Art Paris célèbre ses 25 printemps Confidences de Guillaume Piens, le commissaire général de la foire qui aura lieu du 30 mars au 2 avril prochain au Grand Palais éphémère à Paris. Carole Kittner

Guillaume Piens, commissaire général d’Art Paris depuis 2012. CELINE NIESZAWER

Un quart de siècle, ça se célèbre! Pour cette édition anniversaire, Art Paris réunit 134 galeries de 25 pays différents du 30 mars au 2 avril 2023, au Grand Palais Éphémère. Rendez-vous artistique incontournable du printemps, Art Paris met en avant l’art moderne et contemporain français. La foire explore aussi, avec deux commissaires invités, des thématiques chères à notre époque, comme l’art et l’engagement, ou l’exil. Le tout, dans un souci d’écoconception et par le biais de galeries prestigieuses et de jeunes galeristes émergents, dans un melting-pot qui réjouit!