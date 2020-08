Déjà vingt ans dans un marché de niche – Art&fiction ne range pas ses livres dans des cases Laboratoire éditorial avec un pied à Lausanne, un autre à Genève, l’association à la tête d’un catalogue de 350 titres collectionne les regards, les formes et l’art qui génèrent des histoires. De quoi fêter deux décennies avec un programme un peu fou! Florence Millioud-Henriques

Une quinzaine de personnes gravitent au quotidien autour des éditions art&fiction dont (de g. à dr) Véronique Pittori, Stéphane Fretz, Marie Pittet, Philippe Fretz et Christian Pellet. Odile Meylan

L’un dit oui, l’autre non. Assis autour d’une table qui ne sera jamais aussi longue que les conversations qu’elle a dû entendre, sur l’art, la littérature, l’édition, la création, Stéphane Fretz et Christian Pellet rigolent. Si leurs réponses sont diamétralement opposées, la question était pourtant la même pour les deux fondateurs d’art&fiction. Basique! Leurs éditions ont déjà 20 ans et, dès demain, elles s’octroient même un nouveau coup de folie pour faire la fête pendant trois mois entre Lausanne, Genève, Sion, Martigny et Paris avec un festival gratuit d’événements interdisciplinaires. S’attendaient-ils à une telle longévité? On est dans un atelier où l’air circule, libre, explorateur. Noyant dans une joyeuse neutralité autant de passion que de sérieux, le ton y reste badin: «On s’était fixé de devenir centenaire!»

En partant sans un sou vaillant, des statuts jetés sur un bout de papier et un plioir à papier pour premier achat, vingt ans dans le monde de l’édition quand on ne cesse d’entendre parler de la crise du livre, c’est déjà quelque chose. Vingt ans à éditer des livres 100% suisses dans un marché de niche qui ne s’accorde pas sur sa propre définition en est encore une autre. Qu’est-ce qu’un livre d’artiste? «Vaste question», tempèrent les deux fondateurs avant de se retrouver sur une définition qui leur plaît bien: «C’est un état d’esprit! Mais vous vous imaginez arriver chez un libraire pour lui demander où se trouve son rayon «état d’esprit»? Il faut donc admettre un certain flou, le livre d’artiste ne rentrant pas vraiment dans les cases.»

Un livre qui se lit comme un leporello, un autre comme des billets de tombola: les jeux sur la forme font partie des possibles du livre d’artiste. Odile Meylan

Des billets de tombola!

Passée par le laboratoire art&fiction, leur production financée à deux tiers par des subventions et un tiers par des recettes est même allée jusqu’à prendre l’air dans une bataille navale, sur un plateau de jeu de l’oie ou dans un chapelet de billets de tombola. «On s’était fait cambrioler par des gens très futés qui avaient trouvé notre caissette mais qui n’avaient volé aucun livre, ça nous avait frappés, un peu déçus aussi, plaisante Christian Pellet. Et on avait fait cette tombola pour réunir de nouveaux fonds. Ce qui avait très bien marché.» Comme quoi le jeu peut aussi se prendre très au sérieux dans un livre. «Parce qu’on est amené à jouer avec le regard et les mains du lecteur, complète Stéphane Fretz. On manipule de la matière et tout est création et recréation permanente.»

En cinq dates 2000 Sans préméditation aucune mais œuvrant chacun sur un projet d'édition, les artistes Stéphane Fretz et Christian Pellet avaient la même envie de travailler l'édition faite main, contournant ainsi les gros frais de production. «On s'est acheté une petite imprimante, je ne sais même plus comment on l'a payée, sourit le premier. Mais on s'est aussi très vite associé au photolithographe Roger Emmenegger et à la relieuse Sofi Eicher, qui nous ont beaucoup aidés.» 2002 La maison d'édition ouvre son antenne de Genève avec Philippe Fretz et lance sa collection Sonar, qui met l'accent sur le dessin contemporain. 2004 L'Université de Lausanne, et son Unité d'art contemporain, invite art&fiction sur son site. Les éditions ont carte blanche mais doivent sortir un programme pour deux semestres. C'est là qu'elles font construire leur Kiosque, édicule qui leur sert toujours d'espace d'exposition. «C'est une expérience qui a matérialisé notre rôle d'acteur culturel», note Christian Pellet. 2006 Participe à sa première foire du livre d'artiste à Saint-Yrieix-la-Perche, commune de Haute-Vienne qui y tenait un salon très en vue avant de devenir le Centre national du livre d'artiste. «On en a d'ailleurs ramené une bougie, elle doit être par là, il faut qu'on la retrouve, commente Stéphane Fretz. On en a aussi ramené de grandes feuilles sur les protocoles et processus d'édition parce que c'était pile au moment où on essayait de se structurer. Je ne sais pas si nous avons réussi!» 2019 Reçoit le prix du plus beau livre du monde pour l'«Almanach Ecart», publication comptant près de 400 documents d'archives et des dizaines d'essais, «composée à plusieurs mains» et réalisée avec la HEAD à Genève.

Sans doute ce qui fait que le débat court depuis des décennies, formalisé par des historiens de l’art dont plusieurs font remonter les origines de la version contemporaine du genre à 1963, date de la publication de «Twentysix Gasoline Stations» d’Edward Ruscha, une suite de photos noir-blanc de stations d’essence désertes. L’ouvrage est mal perçu, on lui reproche son manque d’informations, collection de faits et de «ready-made» pour son auteur, il était sorti du cadre. Depuis… livre objet, ouvrage réalisé de manière artisanale, création littéraire d’un plasticien, suite d’images sans parole, geste éditorial artistique, tout est possible pour exploser le cadre. «Et nous avons encore corsé les choses, ajoute Stéphane Fretz, dès qu’on s’est mis en tête de diffuser notre catalogue dans les librairies. Quelle pouvait être sa place? Au rayon art, sur celui de la littérature, des essais, des essais sur l’art?»

Élargir le cercle

Passons donc sur le débat. Chez art&fiction, un noyau associatif d’une quinzaine de fidèles, la définition du livre d’artiste s’enrichit au fil d’un catalogue comptant 350 titres dont certains collectifs pour… 800 auteurs. «C’est énorme!» Christian Pellet est le premier étonné. Mais le réseau est là, des amis des amis, des signatures des débuts, un Prix suisse de littérature avec Laurence Boissier et son «Inventaire des lieux» publié en 2015 comme de nouvelles voix venues parfois des écoles d’art ou d’ailleurs.

«C’est vital, appuie Stéphane Fretz, tout se fait par capillarité. Ce qui ne nous empêche pas de recevoir des propositions de personnes avec lesquelles nous n’avions pas de lien, comme Dominique Angel, 80 ans, un ancien du mouvement support/surface. Il nous a envoyé son manuscrit et on a croché sur sa description du quotidien d’un artiste à Marseille avec un regard sur le monde de l’art et un sens de la dérision intelligente. Il avait toutes les qualités pour nous séduire, ce qui veut dire que l’écriture importe, oui, mais ce n’est pas capital.»

De là… à conclure qu’un livre d’artiste est forcément un livre d’images serait erroné. Parmi la quinzaine de sorties annuelles, art&fiction publie aussi des catalogues d’exposition, des essais sur l’art, des récits d’artistes, des monographies avec le souci de l’image qui imprègne sans être forcément visuelle. Avec le souci, aussi, du lecteur et d’élargir le cercle.

Les éditions art&fiction possèdent plusieurs collections dont Re:Pacific Odile Meylan