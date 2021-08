Coin de paradis (5/8) – Art brutaliste au bord du Rhône Des immeubles désaffectés, vestiges de la station d’épuration d’Aïre, dont Porteous, pimentent une balade le long de la voie verte verniolane. Laurence Bezaguet Grobet

Le médiatisé bâtiment sur l’eau Porteous, niché entre le fleuve et la verdure d’Aïre. ENRICO GASTALDELLO

Fleuron du patrimoine du XXe siècle, le grand ensemble du Lignon est régulièrement cité en exemple pour sa réussite architecturale. On parle moins souvent, en revanche, du formidable environnement qui fait aussi toute sa splendeur. Et le bonheur des promeneurs et des amateurs de course à pied. Cet endroit constitue, en effet, le départ rêvé de multiples sources d’évasion. L’une d’elles démarre au pied de la grande tour et de ses 30 étages, dominés par une piscine.

On peut y accéder par les lignes TPG 7, 9 et 28. On franchit ensuite une passerelle menant au paisible quartier de villas d’Aïre. Au bout de l’ouvrage, s’engager à droite sur le chemin de la Source-Saint-Jean, qui longe les terrains de football du FC Aïre-Le Lignon, doté d’une ambitieuse section féminine. Puis tourner à nouveau à droite à la hauteur du garage d’Aïre pour rejoindre la voie verte verniolane, qui relie Vernier-Village aux Avanchets en passant par Aïre-Le Lignon et Châtelaine.