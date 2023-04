Aménagement à Genève – Arrivée des premiers arbres à la rue des Rois Mardi matin, Frédérique Perler était présente pour la plantation d’un sophora du Japon, le tout dans un innovant système appelé «fosse de Stockholm». Henri Neerman

L’espace fera aussi office de «laboratoire», dans la mesure où trois systèmes de plantation seront comparés: le classique terre-pierre, la nouvelle «fosse de Stockholm», ainsi qu’une variante de celui-ci sans charbon végétal. LUCIEN FORTUNATI

Après près d’un an et demi de travaux, le réaménagement de la rue des Rois, à Plainpalais, semble toucher à sa fin. Commencé en novembre 2021, il a pour ambition de transformer cette artère, qui avait jusque-là principalement une fonction routière, en un «nouvel espace public de qualité, végétalisé et convivial».