Football – Arrivé au Parc des Princes, Lionel Messi vient saluer les fans Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi l'arrivée de la star argentine. Attendu par les fans, Leo Messi est arrivé dans l'après-midi dans la capitale française.

Lionel Messi sera bien, comme on s’y attendait, un joueur du PSG! Le sextuple Ballon d’or est arrivé à l’aéroport parisien du Bourget ce mardi après-midi, un peu après 15h30, avec un t-shirt «Ici, c’est Paris». Des centaines de supporters, qui avaient attendu en vain la star samedi, ont réservé un accueil royal au futur joueur du PSG, qui doit emmener le club dans une nouvelle dimension sportive et économique.

Le convoi de Lionel Messi est arrivé mardi vers 19h20 dans le stade de son nouveau club. Escortés par d’importantes forces de police, les trois véhicules noirs se sont engouffrés dans le parking du stade. L’Argentin est ensuite ressorti à pied pour y saluer les fans.

Le convoi avait peu auparavant quitté l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, où le joueur devait passer la traditionnelle visite médicale. L’Argentin de 34 ans devrait signer un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option, selon les informations de L’Équipe.

Le club parisien a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l’attaquant, comme ses six Ballons d’or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé.

Le sextuple Ballon d’or sera présenté à la presse dans l’auditorium du Parc des Princes mercredi à 11h. Le journal Le Parisien ajoute que le sextuple Ballon d’or pourrait être présenté au public du Parc des Princes ce samedi à l’occasion du match PSG – Strasbourg à 21 heures, en marge de la 2e rencontre du championnat de France.

Messi retrouve Neymar

Tout indique que Neymar a été un élément central dans le transfert de Messi, multipliant les appels et les SMS. Il aurait même annoncé le week-end dernier la venue de l’Argentin à ses coéquipiers parisiens!

Ancien coéquipier de Messi au Barça, au PSG depuis 2017, le Brésilien Neymar s’est réjoui de la venue de l’Argentin à Paris. Il a posté sur Instagram une vidéo les montrant tous les deux à l’époque de leurs années communes au Barça (de 2013 à 2017). Avec comme texte d’accompagnement: «Back together», soit «À nouveau réunis». Le tout accompagné de deux cœurs rouge et bleu. Soit les couleurs du PSG… mais aussi celles de Barcelone.

Annoncé par son père

Son père Jorge, qui est aussi son conseiller, avait confirmé à des médias catalans que son fils allait bien s’engager avec le PSG, juste avant d’embarquer à l’aéroport de Barcelone-El Prat. Jorge Messi a répondu par un «oui» laconique à une journaliste qui lui demandait si son fils allait s’engager avec le Paris Saint-Germain.

Interrogé par plusieurs médias locaux, dont des télévisions, sur les raisons pour lesquelles le sextuple Ballon d’or n’avait pas pu renouveler son contrat avec le Barça, le club de sa vie, Jorge Messi a répliqué sèchement: «Demandez au club! Vérifiez avec le club!»

Un journaliste lui a enfin demandé si son fils était triste de quitter Barcelone, où il était arrivé il y a 21 ans, alors qu’il était âgé de 13 ans. «Vous ne l’avez pas vu?» a rétorqué Messi père, en référence à la conférence de presse au cours de laquelle son fils, en pleurs, avait affirmé dimanche qu’il n’avait jamais imaginé qu’il devrait quitter un jour le club catalan.

Jorge Messi était arrivé à 12h40 à l’aéroport barcelonais. Derrière ses épaisses lunettes de soleil et son masque, il a été suivi par les caméras et escorté par la police avant de pénétrer dans l’enceinte.

Jorge Messi, père et conseiller de Lionel Messi, à son arrivée à l’aéroport de Barcelone-El Prat. AFP

Avec sa femme et ses enfants

Peu après, quatre voitures sortaient du domicile catalan du joueur, sous l’objectif des journalistes. Lionel Messi est arrivé à l’aéroport à 13h20, accompagné de sa femme et de leurs trois enfants.

Quelques dizaines de supporters, et autant de journalistes, étaient réunis devant l’entrée de l’aéroport de Barcelone-El Prat, maillots de Messi sur le dos ou dans les mains, prêts à être signés, pour un dernier adieu.

Au Camp Nou, on a déjà commencé à décrocher les portraits géants de Messi des murs du stade. AFP

