Droit d’asile – «Arrêtons de renvoyer des personnes en Éthiopie» Près de deux cents personnes ont manifesté ce mercredi suite au renvoi de Tahir, pour dénoncer la «complicité» du Conseil d’État. Antoine Grosjean

Ce mercredi, près de 200 personnes ont manifesté suite suite au renvoi en Éthiopie, par vol spécial, de Tahir et de son compatriote Solomon, fin janvier. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Stop aux renvois!» Ils étaient près de deux cents, ce mercredi sur les coups de midi, à scander ce slogan sous les fenêtres de la tour Baudet, où siège le Conseil d’État. La manifestation, réunie à l’appel des milieux de gauche et de défense des requérants d’asile, faisait suite au renvoi en Éthiopie, par vol spécial, de Tahir et de son compatriote Solomon, fin janvier. Le premier était affaibli par quatre jours de grève de la faim et de la soif. Pour les nombreux orateurs qui ont pris la parole, son expulsion manu militari directement depuis l’hôpital est particulièrement inhumaine. Tous ont appelé à mettre fin à ces vols spéciaux et dénoncé la «complicité» du Conseil d’État genevois en la matière.