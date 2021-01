Lettre du jour – Arrêtons de faire peur aux gens Opinion Courrier des lecteurs

keystone

Genève, 3 janvier

Quand est-ce qu’on pourra lire dans la presse locale des articles avec des vrais faits et des vraies informations par rapport aux effets secondaires des vaccins en général et des vaccins anti-Covid en particulier? On peut être lourdement influencés par les titres des journaux, et si l’on ajoute les délires des antivaccins sur les réseaux sociaux, cela va fortement saper la confiance du public et ainsi prolonger l’agonie de notre emprisonnement économique et social par le Covid-19.

Alors, plutôt que de titrer «Face à la piqûre des soignants hésitent aussi», ou bien «De la variole au coronavirus, l’homme s’est méfié des vaccins» («Le Matin Dimanche» du 3 décembre 2020), pourquoi ne pas titrer «5 millions de personnes déjà vaccinées contre le Covid, x cas d’effets secondaires (légers) rapportés», ou bien «Les malades de polio et les morts de variole etc. que nous n’avons plus grâce aux vaccins»?

Il faut également expliquer aux gens qui se préoccupent du devenir des OGM après l’entrée d’un petit fragment de l’ARN du virus dans quelques cellules immunitaires suite à une injection intramusculaire, que l’alternative est l’entrée de tout le génome complet du virus dans des millions de cellules des voies respiratoires, avec les «effets secondaires» que l’on connaît bien (et avec un pourcentage bien supérieur aux effets secondaires des vaccins): des symptômes grippaux à la fatigue, la perte du goût et de l’odorat, jusqu’à la pneumonie interstitielle, les soins intensifs et la mort.

Alors pourriez-vous s’il vous plaît expliquer et informer le public avec des faits et des statistiques, au lieu de continuer ce jeu massacrant de faire peur aux gens, et de les dissuader de se faire vacciner en confirmant leurs biais irrationnels?

Sandra Citi, professeure au département de biologie cellulaire, Université de Genève