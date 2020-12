Genève – «Arrêtons cette torture psychologique!» Les restaurateurs confient leur ras-le-bol d’être baladés de mesures en mesures contradictoires. Le Conseil d’État se dit «surpris» par les annonces de Berne. Théo Allegrezza , Laurence Bezaguet Grobet

Georges Cabrera

Fermer les restaurants à 19 heures dès samedi, et cela jusqu’au 20 janvier, comme l’a préconisé mardi le Conseil fédéral? Insoutenable pour ce secteur qui a déjà fait beaucoup de sacrifices. Ce d’autant plus que la veille, le Conseil d’État genevois avait, lui, annoncé leur réouverture après plus d’un mois de mise à l’arrêt forcé, fixant la limite à 23 heures. Même si les autorités suisses doivent encore confirmer leurs intentions vendredi, après une consultation auprès des cantons, ce chaud-froid continu exaspère les restaurateurs.

Très remonté mardi soir, le gouvernement genevois a adopté un ton plus conciliant lors de son point presse mercredi. «On a été pour le moins surpris par ces propositions», a déclaré la présidente, Anne Emery-Torracinta. «Quand le problème était romand, il était régional. Quand il est alémanique, il devient national», regrette Mauro Poggia.