Assises de l'Antiquité à Lausanne – Arrête ton char à l'UNIL, première! En BD ou sur écran, la culture antique, c'est branché. Une centaine d'enseignants se réunissent vendredi pour optimiser la communication avec les élèves.

Aux Assises de l’Antiquité organisées à Lausanne, les questions fusent déjà tous azimuts. «C’est une première», note Emilie Suter, déléguée départementale aux langues anciennes. Et le cahier des charges témoigne de la profusion thématique: «Quelle place accorder à l’exercice de la version? Comment faire entrer l’archéologie dans les classes? Comment les sciences de l’Antiquité aident à former les citoyens ou à aborder des questions sociétales comme la cancel culture ou culture du bannissement?»

Pour ce coup d’essai, la journée réunit un panel très large d’enseignants à tous niveaux de classe. «Nous essayons d’aller à la rencontre des élèves en accrochant avec ce qui les intéresse. Or, les plus jeunes montrent leur besoin de récits héroïques, de magie, d’aventures, et la mythologie dans ce domaine, c’est génial!» La latiniste passionnée a remarqué que cet intérêt spontané coïncidait avec un engouement pour la culture antique. «Le site Antiquipop, parmi d’autres, répertorie tous les secteurs concernés, de la pub au jeu vidéo, cinéma, BD, etc. Ce phénomène nous amène des élèves, à nous les enseignants d’y remettre une couche d’exigence.»

Thésée à «The Voice»

Les ouvrages de vulgarisation pullulent. Voir le champion du genre, le Français Jul qui dans «50 nuances de Grecs» en épopée romanesque (Éd. Seuil), en série web ou cartoon, décline la formule. Voir Thésée s’inquiéter du réseau wi-fi ou Orphée se lancer dans «The Voice» au risque de sombrer dans la vanne médiocre n’inquiète guère Emilie Suter. «Nous n’avons pas de blocage. Un de nos invités, Robert Delord, enseignant de lettres classiques à l’Académie de Grenoble, préside l’association «Arrête ton char». Une mine d’or colossale!»

D’autres intervenants s’inscrivent dans cette tendance pop, comme la compagnie TALMA (Textes antiques lus et mis en action) ou le professeur de Begnins Denis Lefebvre qui ouvrira le karaoké. «Nous voulons stimuler la curiosité des enfants, pas mettre une matière au-dessus d’une autre. Or, pour rendre joyeuse l’étude d’une langue, il faut ouvrir les horizons, aller vers le plaisir qui donne du sens.»

«Si le terme «féminisme» n’existe pas à l’époque, la culture antique enseigne la coexistence des religions, des pratiques homosexuelles, brasse d’autres manières de penser. Jusqu’à l’écologie par exemple.» Emilie Suter, département des langues anciennes

Lors des Assises sera aussi discuté le problème de la cancel culture qui, après la musique, la politique, la mode etc., s’attaque à la culture antique. Le wokisme à l’assaut d’Homère et Platon qui prôneraient une société esclavagiste? «Ces débats ne s’observent pas encore dans nos écoles et, j’espère, n’y arriveront jamais. Mais nous en traiterons. Tout comme d’autres pistes. Si le terme «féminisme» n’existe pas à l’époque, la culture antique enseigne la coexistence des religions, des pratiques homosexuelles, brasse d’autres manières de penser. Jusqu’à l’écologie par exemple. Dire aux jeunes que la tolérance jadis fonctionnait, c’est un discours valable, à transmettre. Jusque dans l’harmonie des relations sociales: des poèmes d’amour écrits il y a 2000 ans me donnent encore le frisson! De quoi trouver refuge en ces temps anxiogènes.»

Elvis Presley en direct de l’Olympe Afficher plus Invité aux Assises de l’Antiquité, Denis Lefebvre, enseignant à Begnins, travaille la question «pop antique» depuis 1996, quand l’enseignant commence à traduire des hymnes rock’n’roll en latin. Alors en poste à Morges, ce latiniste féru de musique invite ses classes à chanter. Sa reprise du «Don’t Be Cruel» d’Elvis Presley dans la langue d’Ovide provoque son petit choc culturel. «Chi domi sedeo solum…»: les chagrins du rocker parlent d’être «seul à la maison avec une amphore». Une trentaine d’adaptations suivent, le tube de Queen, «I Want to Break Free», évoque «Expedire», le «Waterloo» d’Abba se déplace à «Actium», etc. À chaque fois, étymologie, conjugaison, vocabulaire, etc. se glissent sous les accords de guitare électrique. «Avec mes élèves, des ados de 14 ans, nous choisissons le titre à travailler. D’autres collègues font aussi chanter les élèves, mais plutôt pour mémoriser les déclinaisons.» Loin des «Rosarum, rosis, rosis» de Jacques Brel, l’enseignant insiste sur le texte. «J’ai exclu le rap qui ne permettait pas une traduction fidèle, je tiens à montrer combien les sentiments transportés par des paroles de chansons peuvent s’exprimer dans une langue telle que le latin.» Depuis, le répertoire s’est étoffé, d’AC/DC, Miley Cyrus à Pink Floyd ou Elton John. Dernier «latin lover», Pascal Obispo. CLE

