Tabassages en série à Genève – Arrêté deux fois pour de violentes bagarres, il récidive Le suspect n’a pas été effrayé par les semaines passées en détention provisoire. Il sera jugé pour tentative de meurtre. Fedele Mendicino

Le procès de D., âgé de 25 ans, aura lieu les 7 et 8 novembre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

D’ordinaire, les menottes et un séjour en détention provisoire peuvent freiner le désir de récidive. Mais pas chez D. Selon nos renseignements, cet homme de 25 ans, qui a été interpellé une première fois en 2018 et prévenu de tentative de meurtre après un tabassage aux Acacias, a remis l’ouvrage sur le métier quelques mois plus tard lors d’une rixe à la Jonction mais aussi l’année suivante encore dans les Rues-Basses.