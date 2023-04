Frontière russe – Arrestations pour séparatisme au Kazakhstan Les autorités du Kazakhstan ont annoncé vendredi le placement en détention provisoire de trois personnes accusées de séparatisme dans le nord du pays.

Les suspects ont été arrêtés et «placés en détention provisoire pour deux mois», a indiqué vendredi dans un communiqué le parquet de la région du Kazakhstan septentrional. Photo d’illustration KEYSTONE

Fin mars, les services de sécurité kazakhs avaient ouvert une enquête après la publication d’une vidéo où vingt personnes proclamaient la création du «Conseil populaire des travailleurs de Petropavlovsk», ne reconnaissant pas l’autorité de l’État kazakh mais celle de l’Union soviétique.

Selon le parquet, qui ne précise pas la peine encourue, les trois accusés sont poursuivis pour «propagande pouvant nuire à la sécurité» et «appels publics à la violation de l’unité et de l’intégrité territoriale de la République du Kazakhstan». Les suspects ont été arrêtés et «placés en détention provisoire pour deux mois», a indiqué vendredi dans un communiqué le parquet de la région du Kazakhstan septentrional.

Allié de la Russie, le Kazakhstan a toutefois pris ses distances avec Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine. Des propagandistes russes ont d’ailleurs menacé à plusieurs reprises le Kazakhstan d’être la prochaine cible des velléités expansionnistes du Kremlin. Il est à noter que sur les 20 millions d’habitants, environ trois millions de Kazakhs sont ethniquement russes.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.