Canton de Vaud – Arrestation d'un homme qui volait des objets dans des voitures

Riviera-Pays-d’Enhaut – Un homme qui volait dans des véhicules a été appréhendé Un quinquagénaire suspecté d’avoir commis de nombreux vols dans des véhicules non verrouillés a été placé en détention.

L’enquête a permis d’identifier un suspect et de le confondre pour une dizaine de cas, a communiqué mercredi la police cantonale. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un individu a commis de nombreux vols dans des véhicules non verrouillés entre juillet 2021 et janvier 2022, dans le district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans le canton de Vaud. L’homme qui s’en prenait essentiellement à des voitures de livraison a été interpellé et placé en détention.

L’enquête menée par les gendarmes du poste de Vevey avec l’appui de la police de sûreté a permis d’identifier un suspect et de le confondre pour une dizaine de cas, a communiqué la police cantonale mercredi. L’homme, un Irakien de 52 ans, a été surpris en flagrant délit de vol de sac à dos, de porte-monnaie et d’un téléphone portable dans des véhicules en début d’année.

Lire aussi Désignée par le Conseil d’Etat Sylvie Bula prend les commandes de la Police cantonale vaudoise Interpellé, l’individu a reconnu une partie des faits reprochés. Si les objets dérobés lors des flagrants délits ont pu être retrouvés, le butin des autres vols reconnus par le prévenu n’a pas encore été récupéré.

L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public Strada. La police recommande aux usagers d’être particulièrement vigilants lors de déchargements ou de stationnement de courte durée. Le véhicule doit être verrouillé et les effets personnels gardés sous surveillance.

ATS

