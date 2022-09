MON ANIMAL ET MOI – «Arnold», le bouledogue qui fait bosser sa maîtresse Alors qu’elle se moquait (gentiment!) de la flemmardise chronique de son pépère avec une amie illustratrice, Valeria a soudain eu une idée de génie: écrire un bouquin sur les métiers de chien. Saskia Galitch

Valeria Aloise, 37 ans, vit à Lausanne avec son compagnon, son fils Marvin et «Arnold», bouledogue français de 9 ans et flemmard patenté. YVAIN GENEVAY

Tel maître, tel chien? Pas toujours. Ainsi Valeria et Arnold. Elle, hyperactive, cumule les occupations: chargée de communication à 100%, auteure, maman d’un petit bout de 2 ans et bientôt d’un deuxième, amoureuse, amie… bref, elle passe l’essentiel de son temps à courir. Lui, supraflemmard, cumule les heures de sommeil: heureux bouledogue français ronfleur et péteur, il daigne se lever pour manger, jouotter avec sa balle de tennis et se balader la moindre - pour autant qu’il ne pleuve pas et que cela ne dure pas trop longtemps… bref, il passe l’essentiel de son temps à dormir.