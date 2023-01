Prolongation au GSHC – Arnaud Jacquemet reste Grenat deux ans de plus Le défenseur valaisan de 34 ans et Ge/Servette vont poursuivre leur histoire commune jusqu’en 2025. Ruben Steiger

Arnaud Jacquemet continuera de patiner avec Ge/Servette jusqu’en 2025. KEYSTONE

Au lendemain de l’annonce de prolongation de Marc-Antoine Pouliot, Ge/Servette continue de bâtir son contingent pour la saison prochaine. Cette fois, c’est Arnaud Jacquemet qui obtient un nouveau contrat avec les Aigles pour une durée de deux ans.

Le défenseur valaisan de 34 ans est arrivé en 2013 aux Vernets en provenance de Langnau. Depuis, il s’est affirmé comme l’un des piliers du vestiaire, mais aussi sur la glace en raison de son efficacité défensive. L’ex-attaquant, reconverti en arrière, est également capable de générer de l’offensive. Cette saison, il comptabilise 7 points en 26 matches.

«Grâce à son intelligence de jeu, ses aptitudes athlétiques et sa grande expérience, il est un élément important dans notre jeu. Son professionnalisme et ses qualités de leader font d’Arnaud un joueur et un humain extrêmement apprécié», indique Marc Gautschi dans le communiqué du club.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.