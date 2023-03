Hockey sur glace – Arnaud Jacquemet: «On s’attendait à souffrir, mais pas de cette façon» Le défenseur de GE Servette est revenu sur la qualification de son équipe et se projette déjà sur la demi-finale contre Zoug. Ruben Steiger Lugano

Arnaud Jacquemet a admis que le GSHC ne s’attendait pas à souffrir de la sorte contre Lugano. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Existe-t-il du soulagement d’avoir passé l’obstacle du HC Lugano?

Oui on est soulagés, mais mis à part ce troisième tiers, je trouve qu’on a toujours bien géré nos matches. On n’a jamais vraiment paniqué lors des cinq premiers actes. Même si on ne marquait pas, on n’est pas tombés dans la crainte ou la perte de motivation et on n’a jamais baissé les bras. Mikko Koskinen a réalisé des prestations incroyables et on avait de la peine à entrer dans leur slot, mais, sur l’ensemble de la série, notre qualification est amplement méritée.

On a souffert au troisième tiers ce soir (ndlr: dimanche), mais ils ont jeté leurs dernières forces dans la bataille et ça reste tout de même une bonne équipe.

Vous dites ne pas avoir douté dans cette série, mais était-ce tout de même le cas dans ce troisième tiers?

Tu doutes toujours un petit peu car un but peut arriver à tout moment. Leur deuxième goal est venu d’un tir de la ligne bleue et d’une déviation. Ils ont mis la pression ensuite en sortant le gardien. Il y a évidemment plusieurs pensées qui te passent par la tête, mais on est restés relativement calmes sur le banc. Si on nous avait dit avant le match qu’on mènerait 3-2 à quatre minutes de la fin, on aurait signé tout de suite. C’était difficile et on est très contents d’avoir tenu.

Malgré la domination dans cette série, vous avez souffert. Une surprise pour vous?

On s’attendait à souffrir mais pas de cette façon. On ne s’attendait pas à ce qu’ils mettent ce système de jeu en place. À domicile en saison régulière, ils arrivaient forts lors des dix premières minutes, un peu comme contre Fribourg en préplay-off, ils volaient sur la glace et venaient faire le pressing très haut. On s’attendait à vivre la même chose, mais on n’a pas réellement vécu cela.

Ils avaient un excellent système de jeu qu’ils ont suivi à la lettre. Même les joueurs stars ont accepté leur rôle et ont fait le travail. Leur gardien a fait la différence et c’est une bonne chose pour la suite d’avoir souffert de la sorte.

En quoi êtes-vous plus forts après cette série?

Quand tu finis premier de la saison régulière et que tu joues contre le dixième, tu as forcément une petite pression. Tout le monde s’attendait à ce qu’on leur marche dessus, mais rien n’a été facile. Leur coach a seulement 30 ans mais il nous a parfaitement étudiés et les leaders de Lugano l’ont suivi.

On a dû jouer d’une autre façon qu’en championnat en allant des endroits où on n’allait pas forcément pendant la saison. On a réussi à faire ce pas et cela va nous donner des outils en plus pour la suite. Maintenant, on doit immédiatement se mettre directement au niveau d’intensité que proposera Zoug. Ils ont aussi eu une série difficile. J’ai vu quelques matches et j’ai trouvé Rapperswil excellent. Ils faisaient le jeu, mais les Zougois ont trouvé le moyen de gagner et c’est ce qu’ils essayeront de faire contre nous.

Vous êtes entrés sur la glace pendant l’hymne de Lugano. Était-ce voulu?

C’était un pur hasard. Lors du dernier match, on était entrés au même moment si je me souviens bien. On part toujours au même moment, lorsque le gardien remplaçant nous donne le signal.

Aviez-vous déjà vu un but marqué par un gardien?

Non j’avais jamais vécu ça. J’ai relevé que le portier de Lugano avait réalisé une excellente série mais ce fut aussi le cas de nos deux gardiens. Gauthier Descloux a été excellent à l’acte III qui a duré jusqu’au bout de la nuit. Il n’a pas eu beaucoup de travail mais il a su rester concentrer et bien dans sa bulle. Il a fait les arrêts au bon moment. Robert Mayer a fait des parties incroyables quand il a pris le relais. Il nous a sauvés plusieurs fois pendant le troisième tiers.

Est-ce que cela vous a surpris que Robert Mayer tente de marquer?

En le connaissant, je savais que c’était une possibilité. À 3-2, il ne l’aurait jamais tenté, mais avec deux buts d’avance j’ai senti qu’il allait le faire et sur les bancs plusieurs joueurs ont crié NOOON. C’est vraiment cool d’avoir vécu cela en live et cela provoque une émotion particulière car la plupart des gars n’ont jamais vu ça. Même Daniel Winnik, qui a roulé sa bosse en NHL, n’avait jamais vécu ça.

Jouer contre Zoug en demi-finale, c’est un sacré défi qui vous est proposé?

Effectivement, Zoug est double champion de Suisse en titre donc c’est l’équipe qui règne sur le hockey en Suisse. Qu’ils aient fini premiers ou non, ils seront les favoris. Ils s’appuient sur Leonardo Genoni et ses sept titres. Ils ont de l’expérience à tous les postes, mais on est prêts à relever ce défi. On ne va pas y aller petit bras et on veut absolument gagner cette série. En termes de jeu, ce sera totalement différent car Zoug possède d’autres arguments que Lugano. On se réjouit de ce défi, car pour être champion, il faut battre les meilleurs et Zoug est ce qui se fait de mieux en Suisse.

