Coup dur à Ge/Servette – Arnaud Jacquemet ne jouera pas ce week-end Le défenseur des Aigles, qui s’est blessé mardi à Zurich, n’était pas du déplacement pour Davos ce jeudi matin. Il sera aussi indisponible samedi à l’occasion de la visite de Langnau aux Vernets. Christian Maillard

Arnaud Jacquemet ne jouera ni à Davos ni samedi à Genève contre Langnau. ÉRIC LAFARGUE

Nouveau coup dur pour Ge/Servette. C’est au tour d’Arnaud Jacquemet de rejoindre l’infirmerie des Vernets. Le défenseur des Aigles, qui n’a pas terminé la partie à Zurich, ne jouera ni vendredi à Davos ni samedi aux Vernets contre Langnau. «Il ne reviendra pas dans l’immédiat», précise Patrick Emond, qui n’a pas souhaité dévoiler si son No 17 est touché dans le haut ou le bas du corps. «Un peu partout», sourit-il. Le Valaisan a rejoint Marc-Antoine Pouliot, Tanner Richard, Jonathan Mercier et Benjamin Antonietti à l’infirmerie du club, toujours indisponibles.

Les Servettiens ont pris la route ce jeudi en fin de matinée pour Davos. RD

Les Grenat, qui veulent mettre tous les atouts de leur côté, ont pris la route des Grisons ce jeudi déjà. «On se donne une chance de plus dans le sens où on n’aura pas à voyager le même jour du match, renchérit l’entraîneur québécois. Car à Davos, il est souvent arrivé avec ce long voyage dans les jambes que notre premier tiers était un peu chancelant. On essaie de mettre tous les points positifs pour gagner là-bas.»

‹‹On aurait pu ramasser au moins une unité au Hallenstadion qui nous aurait fait du bien mais bon il reste encore beaucoup de matches à jouer.›› Pat Emond, coach de Ge/Servette

Après une frustrante défaite mardi à Zurich, les Genevois qui accusent douze points de retard sur le sixième (Ambri), se doivent de redresser au plus vite la barre au plus vite et cela commence par ce week-end. «On aurait pu ramasser au moins une unité au Hallenstadion qui nous aurait fait du bien mais bon il reste encore beaucoup de matches à jouer. À nous d’aller chercher nos points pour remonter tranquillement au classement.»

‹‹Maintenant qu’on sait que nous sommes capables de marquer, il s’agit aussi de bien jouer défensivement.›› Pat Emond, coach de Ge/Servette

Que ce soit samedi passé contre Rapperswil ou ce mardi au bord de la Limmat, les Aigles ont démontré cependant qu’ils étaient en progrès, sur le bon chemin. «C’est vrai qu’offensivement on a eu plus de réussite qu’avant, reconnaît Pat Emond. Mais maintenant qu’on sait que nous sommes capables de marquer, il s’agit de bien jouer défensivement.» A commencer par ce vendredi soir à la Vaillant Arena où Anders Ambühl et Enzo Corvi ne cessent de faire trembler les filets. Même si Arnaud Jacquemet va beaucoup manquer à l’arrière-garde des Grenat, les visiteurs gardent aussi de très bons souvenirs à Davos…

