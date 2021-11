À écouter – Arnaud, chansons des nuits genevoises en solitaire Où l’on découvre, avec l’album «Dehors», l’écriture limpide d’une nouvelle voix de la scène du bout du lac. Fabrice Gottraux

Arnaud Dunoyer, simplement Arnaud pour la chanson, nouveau venu sur la scène genevoise. DR

Mélomane genevois et DJ régulier, Arnaud Dunoyer est connu pour avoir fomenté avec d’autres de belles compilations, rumba congolaise ou blues terreux. Aujourd’hui, cependant, Arnaud a largué son patronyme. Désormais, il est chanteur.

«C’est arrivé par accident. Depuis toujours, j’écris des nouvelles, des poèmes, des chansons, juste pour moi, pour les proches.» Ces proches qui, un jour, donnent leur avis et s’en mêlent. Ici Bernard Monney et Christophe Ryser, fameux musiciens du cru avec les Hell’s Kitchen notamment. Et ce qui devait rester confidentiel est devenu album.

«Dehors» réunit dix chansons voisines de Bashung, Dominique A ou Thiéfaine. Pour autant, la personnalité d’Arnaud reste entière et reconnaissable. Sur une musique sobre, guitare et contrebasse le plus souvent, la voix brute, délicate, sert parfaitement des textes impeccables.

Ainsi «Soleil Noir», «Cinglé», «Ailleurs», ainsi cette reprise excellente du «Toute première fois» de Jeanne Mas. Plus loin «Regarde-nous tomber», élégie du couple en phase terminale. Plus tard «La Panne», nonchalante, alanguie, étrange et onirique. Jusqu’à ce «Wunderbar» final, du nom de ce lieu de fête cis rue des Savoises, où festoie une jeunesse déjà quadragénaire, au moins. La nuit dans les rues, dans les bars, errant seul parmi ses semblables, son carnet de notes à portée de main, Arnaud capte le monde noctambule qui s’agite et s’émeut.

