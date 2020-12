Syndicat Unia – Arnaud Bouverat nouveau secrétaire régional d’Unia Vaud Arnaud Bouverat devient le nouveau secrétaire régional à partir du 1er janvier prochain, a indiqué vendredi Unia. Il succède à Yves Defferrard.

Yves Defferrard (au centre) cédera sa place à la tête d’Unia Vaud à Arnaud Bouverat (à gauche) dès le 1er janvier 2021. Keystone

Changement à la tête de l’antenne vaudoise du syndicat Unia: Arnaud Bouverat devient le nouveau secrétaire régional à partir du 1er janvier prochain. Il a été élu le 30 novembre par les délégués de l’assemblée générale de la section locale et confirmé par le Comité directeur national, a indiqué vendredi Unia. Il succède à Yves Defferrard qui avait annoncé sa volonté de céder la direction régionale.

Au siège d’Unia depuis 2013

Arnaud Bouverat travaille au siège d’Unia depuis 2013, où il est notamment responsable des CCT Sécurité privée et Coop. Il possède de solides connaissances du travail syndical, des campagnes et du développement organisationnel, souligne le syndicat dans son communiqué. Sa formation en sciences sociales et ses nombreuses années d’expérience dans les ONG et la politique sont également des bases précieuses pour son nouveau mandat, ajoute-t-il.

Yves Defferrard s’est engagé au sein de la FTMH dès 1999 et fait partie de la direction d’Unia Vaud depuis sa création, en 2004, comme responsable de l’industrie puis comme cosecrétaire régional. Il est devenu l’unique secrétaire régional en 2015. Le comité directeur remercie et salue son «grand engagement» au cours de ces nombreuses années à la tête de la région.

ATS/NXP