Législatives allemandes – Armin Laschet poursuit sa dégringolade Depuis le scandale provoqué par son rire lors de l’hommage aux victimes des inondations, le candidat de la droite allemande ne parvient pas à relancer sa campagne. Christophe Bourdoiseau, Berlin

Armin Laschet, lundi 30 août 2021, au lendemain du grand débat télévisé où il n’a pas réussi à convaincre les téléspectateurs. KEYSTONE

Qui remplacera Angela Merkel à la chancellerie? Plus l’échéance électorale approche, moins on y voit clair dans la campagne électorale allemande.

Armin Laschet, le président du Parti conservateur (CDU), continue sa chute vertigineuse alors qu’il était le grand favori au début de la campagne. Le grand débat télévisé avec ses deux adversaires, dimanche, a confirmé son impopularité. Il est arrivé en dernière position dans le classement des meilleurs candidats établi par les téléspectateurs.

La campagne d’Armin Laschet, qui dirige la plus puissante région d’Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), est devenue illisible. En plus de ses prises de position contradictoires, notamment dans la crise sanitaire, il a commis une série d’impairs – dont un fou rire surpris par les caméras lors d’un hommage aux victimes des inondations en Rhénanie – qui lui ont coûté en quelques semaines plus de 15 points dans les sondages.