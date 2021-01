Le 22 janvier aurait pu être un grand jour pour notre diplomatie, car le Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) - qui a vu le jour sur une initiative suisse - est entré en vigueur. En 2010, la ministre des Affaires étrangères Calmy-Rey déclarait aux Nations Unies que «l’arme nucléaire est illégale, frappe sans distinction et viole le droit international humanitaire. Il faut la mettre hors-la-loi par une convention.» Avec la société civile, notre pays lançait le processus qui débouchait en 2017 sur le TIAN.

Or, le Conseil fédéral refusait de signer le TIAN sur demande de M. Cassis. Celui-ci se basait sur un rapport de ses services, qui ne convainquait pas le parlement. En 2018, les Chambres adoptaient ma motion, demandant de signer le TIAN. Le Conseil fédéral s’y refuse toujours, souhaitant «prendre le temps de la réflexion».

Pourtant, les risques liés aux armes nucléaires se sont aggravés. 2018 a vu la sortie des USA de l’accord nucléaire avec l’Iran. 2019 a vu la fin du traité INF sur les missiles intermédiaires. 2020 a vu l’échec de l’extension de New Start sur les armes stratégiques. De plus, la mise en service de mini-nukes rend vraisemblable l’utilisation d’armes nucléaires. La cybernétique et l’intelligence artificielle accroissent le risque de leurs lancements incontrôlés. Enfin, certains chefs d’États dotés de l’arme nucléaire menacent de l’utiliser.

Cette évolution rend irresponsable le maintien de «l’équilibre de la terreur». Or, le Conseil fédéral s’est joint à trois étranges initiatives. La première, venant des USA, veut débattre du cadre favorable au désarmement nucléaire. Pourtant cet État va dépenser 2 trillions de dollars pour son arsenal nucléaire. La seconde est une Déclaration reprenant d’anciennes mesures de désarmement qui n’ont jamais abouti. La troisième traite de vérification du désarmement nucléaire, où la Suisse n’a aucune expertise. En se joignant à ces initiatives, le Conseil fédéral fait preuve de cynisme.

Dernièrement, M. Cassis a décidé d’attendre la Conférence du Traité de non-prolifération (TNP) d’août prochain avant de considérer ma motion. Or, quel qu’en soit le résultat, il ne modifiera en rien la motion. Il veut aussi consulter des experts externes, approche inutile car le parlement a pris sa décision. Il devrait encore invoquer son projet de nouvelle stratégie de désarmement pour repousser toute considération du TIAN. Pour 2022 enfin, il pourrait utiliser notre entrée éventuelle au Conseil de sécurité pour dire que ce n’est pas le moment de signer.

Comment est-on arrivé là? Tout simplement car vision, conviction et courage politiques manquent au Conseil fédéral. Nos représentants de 2010 s’inscrivaient dans nos valeurs, notre identité, ainsi que notre statut d’État dépositaire des Conventions de Genève et de défenseur du Droit international humanitaire. Aujourd’hui, le Conseil fédéral veut plaire aux Grands, mais ne reçoit rien en retour! En décembre, les USA n’ont pas hésité à accuser la Suisse de manipuler sa monnaie. En ignorant enfin la volonté du parlement, il affaiblit nos institutions.

Cette saga a trop duré! Le Conseil fédéral doit signer le TIAN et M. Cassis respecter son credo «Aussenpolitik ist Innenpolitik»! Le temps presse. En effet, sans signer la Suisse se retrouvera à la conférence TNP d’août avec les partisans de l’arme nucléaire, alors qu’elle a lancé le processus la bannissant!