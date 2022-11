Voile – Armel Le Cléac’h est reparti de Lorient Le skipper de «Banque Populaire» a pu faire réparer son bateau après son avarie. Il est à nouveau en course dans la Route du Rhum.

L’équipe d’Armel Le Cléac’h a travaillé d’arrache-pied depuis jeudi dans le port de Lorient. AFP

Armel Le Cléac’h (Banque Populaire), revenu jeudi à Lorient pour réparer une avarie, est reparti ce samedi peu avant 13h avec l’objectif de terminer la Route du Rhum, même si ses espoirs de podium se sont envolés, a annoncé son équipe.

«On veut aller au bout de l’histoire», avait expliqué le skipper vendredi soir. Vainqueur du Vendée Globe 2016/2017, il avait chaviré au bout de deux jours de course lors de la Route du Rhum 2018.

Depuis jeudi soir, son équipe a travaillé d’arrache-pied pour remplacer la dérive du bateau et surtout colmater les impacts que la dérive cassée avait provoqués sur la coque.

Jeudi matin, moins d’une journée après le départ et alors qu’il figurait une nouvelle fois parmi les grands favoris de l’épreuve, le skipper a entendu «un craquement». Il n’a pu que constater la casse et faire demi-tour.

«Il n’y avait aucun mauvais signal. Ça a cassé en deux secondes. On a du mal à y croire», avait déclaré Le Cléac’h dans un communiqué vendredi soir. «Je n’ai pas encore vraiment réalisé, mais il y a beaucoup de déception.»

Même si la course pour la victoire et le podium se joue désormais très loin devant lui, le skipper a refusé d’abandonner: «Ça s’est mal terminé il y a quatre ans, on a perdu un bateau. Cette année, nous avons envie de terminer cette Route du Rhum.»

Loin devant, la lutte était serrée entre François Gabart (SVR Lazartigue) et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), avec Thomas Coville (Sodebo) en embuscade, alors que les Ultim (maxi-trimarans de 32 m de long pour 23 m de large) abordaient un nouveau front de gros temps.

Côté suisse, la Genevoise Justine Mettraux et son Teamwork.net occupait le 19e rang (et première femme) au dernier pointage, à un peu moins de 70 miles nautiques de Gabart. Alan Roura et Hublot pointaient, eux, en 34e position, avec un retard de 125 miles sur le leader français.

Justine Mettraux et son Teamwork.net sont bien dans la course. AFP

AFP/SC

