Covid-19 – Armée, protection civile et pompiers en renfort L’Hôpital cantonal peut désormais compter sur des soutiens pour le dépistage, la mobilisation des patients ou la désinfection des ambulances. Aurélie Toninato

Pour tenir, à court et moyen terme, l’Hôpital Universitaire de Genève a demandé fin octobre l’aide de l’armée et de la protection civile (PC). KEYSTONE

Après un pic record, les hospitalisations pour Covid-19 reculent enfin aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), avec 569 patients. Soit un recul de 11,5% en deux jours. «C’est une bonne indication mais la situation reste extrêmement préoccupante, résumait mercredi Bertrand Levrat, directeur général de l’institution. Il y a deux heures, un hélicoptère a emmené l’un de nos patients en Suisse alémanique pour décharger nos soins intensifs…»

Pour tenir, à court et moyen terme, l’Hôpital a demandé fin octobre l’aide de l’armée et de la protection civile (PC). Depuis une dizaine de jours, ces moyens affluent. Une conférence de presse avait lieu mercredi, en présence du conseiller d’État chargé de la Santé Mauro Poggia, pour présenter les détails de ces renforts, et s’échanger quelques remerciements.