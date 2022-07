Athlétisme – Armand Duplantis trône sur le toit du monde Record du monde à la perche pour le Sudéois, idem pour la Nigériane Tobi Amusan sur 100 m haies: les Mondiaux de Eugene se sont achevés en apothéose dimanche.

Armand Duplantis n’en finit pas d’aller plus haut. AFP

Le quasi imbattable Armand Duplantis a réussi un incroyable doublé titre mondial et record du monde dimanche. Après un raté sans conséquence à 5,87 m, Duplantis a déroulé en passant 5,94 m, puis 6,00 m au premier essai pour s’assurer du titre, avant de franchir 6,06 m et enfin 6,21 m pour un nouveau record du monde à sa deuxième tentative.

A 22 ans, «Mondo» a décroché le dernier titre qui manquait à son palmarès, alors qu’il était déjà champion d’Europe en plein air (2018), en salle (2021), champion olympique (2021) et champion du monde en salle (2022). Il a battu pour la cinquième fois le record du monde en deux ans et demi, la troisième fois en 2022 après ses 6,19 m, puis 6,20 m, réussis en salle à Belgrade en mars.

Encore plus fort: c’est la première fois depuis 1994 et Sergueï Bubka (6,14 m) que le record est battu en plein air. «J’étais le tout dernier à concourir, j’aime sauter dans ce genre de situation, avec la pression du dernier, quand tout le monde te regarde. Mais aujourd’hui j’ai avant tout cherché à gagner, ce qui est venu après était un bonus, j’étais concentré sur l’or», a-t-il commenté.

«J’ai été surpris lors de mon dernier saut, je n’ai même pas touché la barre. Les graphiques disent que j’étais 8 cm au dessus, c’était assez dingue.»

Un record personnel inutile pour Ditaji Kambundji Afficher plus Ditaji Kambundji s’est signalée à l’attention en demi-finale du 100 m haies. Elle a en effet établi un record personnel en 12’’70, battant sa meilleure performance personnelle de 7 centièmes de seconde, et s’approchant à 0’’08 du record de Suisse détenu par Lisa Urech. Cette performance a malheureusement été insuffisante pour que la sœur cadette de Mujinga se qualifie pour la finale: elle a en effet terminé à la 13e place des demi-finales (il aurait fallu courir en moins de 12’’50 pour obtenir un ticket pour la finale). Autre qualifiée suisse pour les demi-finales, l’Emmentaloise Noemi Zbären a couru en 12’’94, son meilleur temps de l’année, mais seulement le 20e des demi-finales. Qualifiées pour la finale du relais 4 x 400 m, les Suissesses Silke Lemmens, Julia Niederberger, Annina Fahr et Yasmin Giger n’ont pas pu éviter la 8e et dernière place. Elles ont malgré tout réussi le meilleur chrono suisse de la saison en 3’27’’81. / R. Ty

Tobi Amusan donne des frissons

En moins de deux heures, Tobi Amusan aura fait passer trois frissons dans les travées du Hayward Field. D’abord en battant le record du monde du 100 m haies dès les demi-finales en 12’’12, puis en dominant la finale en 12’’06, un temps finalement non homologué en raison du vent de dos qui soufflait trop fort (2,5 m/s, limite à 2 m/s).

«Pour être honnête, j’ai confiance en moi mais je ne m’attendais pas à un record du monde lors de ces championnats. Vous savez, le but reste toujours de s’appliquer pour faire une bonne course et gagner. Le record du monde c’est un bonus», a déclaré la Nigériane, en conférence de presse.

Tobi Amusan a marqué les esprits à Eugene. AFP

«Avant la finale j’ai juste essayé de rester calme, j’ai pris une grande inspiration, je savais qu’il me restait un objectif à remplir, a-t-elle expliqué.. J’ai beaucoup travaillé sur la vitesse, avec plusieurs 100 m en début de saison, ça a été un facteur important de la performance ce soir.»

Ancienne étudiante de l’Université du Texas à El Paso (UTEP), Amusan est devenue assistante coach pour continuer de s’entraîner là-bas avec sa coach jamaïquaine Lacena Golding-Clarke. «Sans aucun doute, la discipline que m’ont inculquée mes parents a façonné qui je suis aujourd’hui sur la piste, dit-elle. Je ne sors pas, je ne bois pas, et je suis sérieuse sur la piste.»

Une 20e médaille pour Felix

Sans courir dimanche, la légende Allyson Felix a tout de même ajouté une 20e et dernière médaille mondiale (14 en or), un record, à son immense palmarès. La vétérane (36 ans) pensait avoir disputé sa dernière course internationale, la semaine dernière, en début de compétition, sur le 4 x 400 m mixte, où elle avait contribué au bronze des Etats-Unis, mais elle a été rappelée par les entraîneurs au dernier moment pour participer aux séries du 4 x 400 m femmes, samedi.

Elle a laissé ses coéquipières, 21 ans de moyenne d’âge, menées par Sydney McLaughlin, remporter avec la manière le titre, lui offrant un ultime podium par procuration. Avec la victoire du relais 4x400 m hommes également, les États-Unis ont parachevé leur ultra-domination sur «leurs» Mondiaux disputés dans la bourgade de Eugene, surnommée ici «Tracktown».

Avec 33 médailles dont treize titres, ils ont égalé leur propre record de médailles d’or (13 en 1993 à Stuttgart) et établi le meilleur total de médailles de l’histoire de la compétition, qui existe depuis 1983. Loin derrière eux, l’Éthiopie, la Jamaïque et le Kenya ont chacun récolté dix médailles à Eugene, tous métaux confondus.

