Hip-hop romand – Arma Jackson, armé pour gagner Protégé de Youssoupha, adoubé par Omar Sy, récompensé d’un Swiss Music Award, le Lausannois consolide sa position sur l’échiquier de la chanson rap. Son premier album sortira en mai. Francois Barras

Arma Jackson, à l’aise dans les studios AKA du Flon, où il a peaufiné son premier album. «Le rap, c’est une attitude, une façon de dire: «Je n’ai pas envie d’être car j e suis déjà » . Florian Cella/24Heures

«J’étais dans ma chambre pour la remise des prix en vidéo. Au moment où l’on annonce mon nom, la porte s’ouvre, j’ai un gros coup de flip, je me dis: «Ça y est, ma mère va débarquer pile quand je gagne un Swiss Award!» Elle avait la statuette dans ses mains. C’est elle qui me l’a remise.» Arma Jackson a eu quelques jours pour digérer sa surprise autant que sa victoire lors de la très alémanique cérémonie de la pop suisse, laquelle accorde aux Welches l’aumône d’un unique prix dans la catégorie «meilleur artiste romand»… Qu’importe, c’est le Lausannois qui l’a reçu vendredi dernier, des mains de sa maman, donc, mais plus généralement de la part d’une industrie impressionnée par le talent du chanteur de 26 ans.