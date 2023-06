Exposition au Musée d’histoire des sciences – Aristote et ses potes rendent la gravitation interactive Une vingtaine d’expériences ludiques destinées à tous les publics invite à redécouvrir la chute des corps. Philippe Muri

Quelques-unes des expériences proposées au Musée d’histoire des sciences dans le cadre de l’exposition «Par la force des choses». DR

Tous les six, ils ont su trouver les mots et les formules pour signifier la chute des corps. Sous forme de petits pictogrammes sympathiques, Aristote et ses potes Galilée, Newton, Huygens, Foucault et Einstein accueillent le visiteur dans le grand escalier qui mène au premier étage du Musée d’histoire des sciences.

Au sein de la Villa Bartholoni, en plein parc de la Perle du Lac, le prestigieux sextuor balise «Par la force des choses», une nouvelle exposition interactive consacrée à la force de gravitation. Riche et complexe, la thématique se décline à travers une vingtaine d’expériences ludiques destinées tout aussi bien aux amateurs avertis qu’aux visiteurs venus en famille, sans bagage scientifique particulier.

L’affiche de la nouvelle exposition du Musée d’histoire des sciences. DR

«La question de base, c’est pourquoi les objets tombent-ils?» résume Laurence-Isaline Stahl Gretsch, commissaire d’une expo qui vulgarise plutôt bien des phénomènes pas toujours faciles à saisir. Plans inclinés, pendules, gyroscopes et autres toupies illustrent les forces qui font tomber, tourner ou rouler. Mis en lien avec les savants cités plus haut, une série de dispositifs invitent à la compréhension par l’expérience.

Des clochettes tintent

Joignant le geste à la parole, Laurence-Isaline Stahl Gretsch lâche des billes en acier sur un grand plan incliné de quelque trois mètres de long. Manière d’appliquer les lois de Galilée sur la chute des corps. Des clochettes disposées en ordre décroissant le long du parcours tintent au passage des sphères. «On peut ainsi vérifier qu’il existe une accélération de l’objet durant sa chute», commente notre interlocutrice. À son époque, Galilée avait remplacé les clochettes par des cordes en boyau de luth. L’expérience ne s’en était pas moins révélée probante.

Sur Pluton, notre poids est divisé par 16!

Plus loin, des balances invitent à mesurer son poids, selon que l’on se trouve sur la Terre, la Lune, Jupiter ou Pluton. Les pèse-personnes ne donnent pas la même valeur: sur la Lune, où la force de gravité est six fois moins élevée que sur la Terre, notre poids est divisé par 6. Sur Pluton, par 16! En revanche, sur Jupiter, on pèse 2,5 fois son poids terrestre à cause d’une gravité plus élevée.

Un cylindre en bois dont la partie inférieure est lestée semble remonter une pente alors qu’il ne fait que suivre les lois de la gravitation. DR

«Whaaah, c’est trop cool!» lâche un ado, de passage dans le Musée avec sa classe. Ailleurs, un groupe teste un dispositif intitulé «Tu me fais tourner la tête». Sur les traces de Newton et de Huygens, les visiteurs sont priés de se placer sur une sorte de trottinette fixe. On fait tourner l’engin en poussant avec une jambe sur le sol. Et l’on modifie sa vitesse de rotation en rapprochant ou en éloignant son corps du guidon, à l’image des patineurs sur glace qui ramènent leurs bras le long du corps pour tourner plus vite. «Super stylé, ce truc!» rigolent les jeunes en tournant comme des toupies.

Bateau ivre

À l’intérieur d’une autre pièce, un bateau ivre qui ne doit rien à Arthur Rimbaud tangue délicatement avec son rameur, de part et d’autre de son support. Après quelques oscillations, l’embarcation en métal revient spontanément à l’horizontale grâce au lest placé sous son point d’appui. La démonstration par l’exemple du centre de gravité, cher à Archimède.

Un bateau qui tangue, une ballerine en équilibre: deux des expériences proposées au Musée d’histoire des sciences. DR

Dans le même ordre d’idée, une figurine en bois d’une danseuse conserve son équilibre sur un fil tendu entre deux poteaux. Elle est reliée par une tige métallique à un lest placé sous elle et sous le fil. Ce lest abaisse au maximum le centre de gravité de l’ensemble, conférant ainsi un équilibre stable à la ballerine. À nous de le tester! Quelques films courts viennent appuyer les dispositifs interactifs. Parmi eux, celui d’un gypaète barbu qui se sert de la gravitation pour casser les os d’animaux morts dont il se nourrit. L’oiseau laisse tomber de très haut ce qu’il tient dans le bec, de manière que les os se brisent sur les rochers.

Ce tellurium reproduit le mouvement annuel de la Terre autour du Soleil. Très en vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce genre de dispositif symbolisait la grandeur de la mécanique newtonienne. DR

On ne quitte pas le Musée sans jeter un coup d’œil à quelques lettres manuscrites ou tapuscrites, extraits d’une correspondance entre Albert Einstein et son collègue vaudois Charles-Eugène Guye, professeur de physique à l'Université de Genève entre 1900 et 1930. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir de près un autographe d’Einstein.

