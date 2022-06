Musique classique – Arie van Beek, les adieux à Genève d’un chef distingué Après douze ans de collaborations intenses et fructueuses, le Néerlandais prend congé de l’Orchestre de chambre de Genève lors d’un dernier concert au BFM. Entretien. Rocco Zacheo

Arie van Beek a été nommé à la direction musicale et artistique de l’OCG en 2013. Auparavant, il a été chef invité de la formation. RAPHAËLLE MUELLER

Il sera impossible, en évoquant un jour les années d’Arie van Beek à Genève, de passer sous silence ses traits d’humour, toujours fins et glissés subrepticement au détour d’une conversation. On ne pourra pas taire non plus ce savant mélange de sérieux et de légèreté qui habillait en toutes circonstances son travail avec les musiciens. Le chef néerlandais a marqué une époque; il a surtout imprimé sa marque sur les destinées de l’Orchestre de chambre de Genève, avec des choix artistiques aux profils aiguisés et une habileté rare à gérer ses troupes. Douze ans à la tête de la formation, dont neuf en tant que directeur musical et artistique, ont permis ainsi de redonner un élan nouveau à des musiciens marqués par des saisons compliquées. Alors que son mandat expire, le concert qu’il dirigera le 7 juin au Bâtiment des Forces Motrices constitue une dernière occasion de saluer l’homme et l’artiste.