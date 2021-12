Concert exceptionnel – Argerich-Pires, les dessous d’une rencontre entre légendes Amies mais très rarement réunies sur scène, les géantes du piano se retrouvent au Victoria Hall avec l’OSR. Retour aux origines d’une secousse musicale majeure. Rocco Zacheo

La pianiste portugaise Maria João Pires, née à Lisbonne en 1944. KEYSTONE/EPA/J.J.GUILLEN

Il y a des circonstances où le monde semble vouloir se simplifier de manière étonnante, en se séparant en deux catégories. Depuis quelques semaines, en serrant la focale sur le paysage mélomane romand, on pourrait dire qu’il y a ceux qui ont les billets pour le concert qui se tiendra au Victoria Hall ce jeudi, et ceux qui pestent et qui se contenteront de simples récits de la soirée. Le rendez-vous en question, il faut bien le souligner, relève de l’exceptionnel. Il aligne côte à côte deux légendes du piano dont la sensibilité, la virtuosité et le charisme sont sans commune mesure dans le domaine du classique: Maria João Pires et Martha Argerich.

Musique classique Maria João Pires, l’art serein du piano L’apparition de ces noms sur une seule affiche a très vite déclenché la course au précieux sésame. Sans surprise aucune, la salle est sold-out depuis plus d’un mois et la liste d’attente, d’une longueur désespérante pour tous ceux qui se sont mis en file. Genève, une capitale Le temps d’une soirée, l’événement accompagné par l’Orchestre de la Suisse romande sous la direction de Daniel Harding, placera Genève au cœur de la cosmogonie musicale. «Il aurait pu avoir lieu dans n’importe quelle grande capitale, note le directeur général de l’OSR et instigateur de la rencontre, Steve Roger. On aurait pu l’associer à Berlin par exemple, ou à New York et Londres, mais ce sera ici, et cela nous remplit de bonheur.» Pour réaliser cet exploit, il a fallu que plusieurs planètes s’alignent et qu’une succession de petites et grandes coïncidences se suivent rapidement. Alors remontons le fil des événements jusqu’aux origines de l’affaire.

«Nous avons profité du fait que beaucoup d’artistes de renom étaient à l’arrêt pour les contacter et les programmer rapidement.» Steve Roger, directeur général de l’OSR

Les premiers gestes datent du semi-confinement qui a frappé la Suisse durant les six premiers mois de 2020. Une période où les activités scéniques se sont petit à petit éteintes ou n’ont existé que par diffusion en streaming. Ce fut là la grande chance de l’OSR et de sa direction, qui a su se faufiler avec flair dans ce temps mort. «Au début de l’été 2020, nous avons décidé d’être proactifs, explique Steve Roger, et avons ajouté trois concerts à notre affiche de la rentrée pour compenser en quelque sorte notre longue absence auprès du public. Nous avons profité du fait que beaucoup d’artistes de renom étaient à l’arrêt pour les contacter et les programmer, sachant que, en temps normaux, il faut s’y prendre plusieurs années à l’avance sans assurance de pouvoir les engager.» À ces sollicitations répondent favorablement plusieurs figures, dont les pianistes Krystian Zimerman et Maria João Pires. Interrogée sur le nom du chef avec lequel elle aurait souhaité se produire, cette dernière évoque Daniel Harding, qu’elle côtoie de longue date.

La pianiste Martha Argerich, née à Buenos Aires en 1941. KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Cela tombe bien – premier alignement de planètes –, le Britannique a exprimé le même souhait quelques mois plus tôt à Paris. Un vœu adressé au directeur de l’OSR et à la présidente du conseil de fondation de l’orchestre, Charlotte de Senarclens, lors de pourparlers en vue d’une collaboration future. Brillant et très recherché, l’homme présente un agenda étonnamment dégagé lors de cet entretien. Et pour cause. Alors qu’il avait décidé de mettre entre parenthèses la musique et de se tourner vers l’aviation – son autre grande passion – et qu’il avait été engagé par Air France, Harding se retrouve cloué au sol par la pandémie et n’a pas d’autres obligations en vue. C’est le deuxième bon alignement…

Mozart, l’évidence

Quelques mois plus tard, fin septembre, le duo Pires-Harding s’affiche à Genève et fait un triomphe. Mémorable, leur concert s’achève avec une surprise étonnante: le chef descend du podium, s’assied aux côtés de la Portugaise et attaque à quatre mains le dernier mouvement de «Ma mère l’Oye» de Ravel. Le tout sous les regards amusés du public et… de Martha Argerich, présente dans une loge. «Après cet épilogue singulier, Martha a souhaité entrer dans les backstages pour saluer son amie, se souvient Steve Roger. Nous l’avons bien évidemment autorisée, même si l’espace était barricadé pour raisons sanitaires. J’ai assisté à la rencontre et entendu les regrets des deux pianistes, qui constataient que le temps passait vite et qu’elles n’avaient que trop rarement l’occasion de se retrouver plus longuement, sur scène et ailleurs. J’ai cueilli ce message et plus tard, j’ai demandé à Maria João si elle était tentée par un concert avec son amie. Elle m’a donné tout de suite sa disponibilité, sans hésiter, mais par pudeur et timidité, elle n’a pas souhaité adresser elle-même la proposition à Martha.»

Le directeur de l’OSR s’en est chargé dans la foulée. «Argerich était disponible à ce moment de la saison et elle était tout aussi emballée par le projet. Les détails ont été vite réglés avec son entourage.» Voilà pour le dernier alignement de planètes. Il mène directement au «Concerto pour deux pianos et orchestre N°10» de Mozart, pièce qui s’est imposée avec évidence aux deux interprètes et qui se marie bien avec la «Première symphonie» de Mahler, aussi au programme. Une cerise encore sur cette histoire? Daniel Harding côtoiera pour la première fois sur scène Martha Argerich!

