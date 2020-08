Meyrin – Ardentes sensations épicées au Nirvana Cette table indienne offre une terrasse de charme et une cuisine pleine de saveurs pimentées. Alain Giroud

Le Nirvana Le jardin-terrasse de charme du Nirvana. LDD

Le jardin-terrasse du Nirvana vous accueille pour un voyage dans un monde peuplé de saveurs épicées et pimentées. Pas de doute, cette table indienne, dans un environnement serein, reste l’une des plus précieuses du canton.

Voici quelques conseils pour vous guider dans les méandres d’une cuisine savoureuse. Par fortes chaleurs, le yaourt apporte une fraîcheur bienvenue. Il constitue le principal élément de la sauce raïta. Cette dernière accompagne par exemple des aubergines fumées au tandoor, le fameux four cylindrique indien. Cette entrée, très marquée par l’ail, est plus consistante que le raïta de concombre, d’une légèreté idéal par 30 °C en soirée…

Optez ensuite pour le feu d’artifice d’épices du balti gosht, mijoté de bœuf au gingembre, au garam masala et à la coriandre. Et si vous supportez les brûlures ardentes, préférez le poulet jalfrezi aux trois piments, beaucoup plus violent que le vindaloo. Petit conseil, n’oubliez pas le riz aux oignons frits pour calmer vos papilles!