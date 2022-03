Festival musical – Archipel, un havre apaisé pour ausculter les sons d’aujourd’hui Le rendez-vous d’exploration et création musicale a dévoilé son affiche. Stimulante comme toujours et à consommer dès le 1er avril. Rocco Zacheo

La compositrice Olga Kokcharova présente à Genève ses explorations sonores menées dans le monde végétal. ALFIO TOMMASINI

En survolant les dizaines d’îlots sonores qui surgissent dans le programme du festival Archipel, on échappe difficilement aux vertiges du dépaysement, à l’impression de s’être quelque peu égaré dans des contrées inconnues. Ces symptômes disent au fond le bon état de santé d’un rendez-vous dont la raison d’être est précisément de pousser ses auditeurs vers ce que la création contemporaine génère de stimulant et de singulier. L’édition qui s’ouvre le 1er avril prochain offre une fois encore des expériences à cueillir sans hésiter. Présentée jeudi par les directeurs du festival, Marie Jeanson et Denis Schuler, l’affiche se déploie dans tous les recoins de la Salle communale de Plainpalais et, en petite partie, ailleurs.

Qui croise-t-on entre les lignes? Une compositrice italienne établie à Londres, Clara Iannotta, invitée de marque de cette cuvée et figure parmi les plus en vue de la scène européenne. Son univers, éthéré, flirtant souvent avec le silence, est à explorer dès l’ouverture des portes, en compagnie du Quatuor Diotima, dans une pièce où les archets se mêlent aux ondes sinusoïdales.

Plus tard, workshops, masterclasses et un concert livré par la violoniste Aisha Orazbayeva donnent à voir et à écouter d’autres facettes de la compositrice. Dans une tout autre démarche, résolument végétale, on ne saurait manquer les propositions d’Olga Kokcharova, dont les travaux sont irrigués par l’auscultation des arbres, par un lien étroit avec le bois et ses nobles propriétés. Les deux volets de sa pièce «Sculpter la voûte» sont des témoignages intrigants d’investigations personnelles inédites.

Un dôme sonore

Un personnage attise encore la curiosité, l’Américain Alvin Lucier, récemment disparu. Pionnier singulier, l’homme a cheminé dans l’étude des propriétés physiques du son et du lien que celles-ci tissent avec la musique proprement dite. Deux concerts, une performance et un film donneront un aperçu consistant d’un personnage à part dans la cosmogonie contemporaine. Le son, encore et toujours: on en sera abreuvé massivement avec cette imposante installation placée au premier étage du Théâtre Pitoëff, entre les murs d’un salon d’écoute impressionnant. Ici, un dôme de haut-parleurs conçu par l’Association pour la musique électroacoustique à Genève (AMEG) offrira des plongées dans des expériences auditives profondes.

Archipel, c’est aussi un concert attendu au Victoria Hall, où l’Orchestre de la Suisse romande et l’ensemble Contrechamps unissent leurs pupitres pour un programme qui aligne des pièces de Peter Eötvös, Nina Senk et Witold Lutoslawski. Mais aussi une ArchiRadio qui émettra en direct tous les jours de 10 h à 13 h; une bibliothèque dans les pas perdus de Pitoëff; un espace convivial dans le jardin qui jouxte l’édifice, et aussi une riche programmation destinée aux enfants, ponctuée d’ateliers découvertes, de déambulations et d’expériences interactives.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

