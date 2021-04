Festival de musique contemporaine – Archipel, la reine des oreilles Un concert dans une ruche, est-ce Dieu possible? Aussi gonflé, et réussi, que cette partition pour plancher qui craque! À visiter dès vendredi 16 avril dans la maison communale de Plainpalais, en vrai. Fabrice Gottraux

Heureusement pour les personnes sensibles, la ruche reste dehors. Avec le ballet des ouvrières affairées, voilà qui colore d’une douce allure campagnarde la maison communale de Plainpalais.

Archipel, 30e édition du 16 au 25 avril, démarre avec prudence. Y viendra-t-on en présentiel, pour écouter des concerts de musique contemporaine? Cela reste à préciser. En tout cas, il y a aura du streaming. Et dès à présent, on peut visiter les installations. Ce qui vaut largement le détour.

Un concert d’abeilles

On s’approche de la ruche. Des micros-contacts ont été installés à l’intérieur, qui renvoient tous les sons produits par les abeilles, en direct, vers une grande boîte en bois posée à quelques mètres de là. Sur la boîte, on peut poser la main. On peut même s’asseoir. Ou, plus spectaculaire encore, s’allonger. Le plancher vibre sous le dos. C’est le bruit des abeilles, leurs mouvements, lorsqu’elles communiquent aussi. «Vous entendez? Elles mangent.» Ça chatouille sous les fesses.