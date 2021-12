Récit de concert – Arcadi Volodos, le piano dans sa grâce insondable Le musicien russe a rappelé à Genève l’étendue de son art dans le répertoire romantique. Rocco Zacheo

Le pianiste russe Arcadi Volodos était en récital lundi soir au Victoria Hall. MARCO BORGGREVE/SONY CLASSICAL

Un petit hâle de mystère enveloppe depuis quelques années Arcadi Volodos. L’homme, dont on redécouvre régulièrement la carrure sur des enregistrements tournés vers le répertoire romantique, est devenu discret sur scène, en se livrant avec parcimonie lors de récitals marquants. On ne saurait dire depuis combien de temps les mélomanes de Genève attendaient de voir en action le Russe, et le rendez-vous de la saison passée, annulé pour les causes sanitaires que l’on sait, n’a fait qu’amplifier les expectatives. Par bonheur, l’agence Musika est parvenue à garder cette proposition dans son agenda. Lundi soir, donc, nous voilà face à l’homme et à son piano.